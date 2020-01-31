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В Брестской крепости сводный оркестр из 80 музыкантов исполнил «Фанфары тысячелетия»
31.01.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У монумента «Мужество» в Брестской крепости 31 января провели уникальный фестиваль, на котором выступил сводный оркестр из восьмидесяти человек. Вот как это было:
Мероприятие получило название «Марш мужества» и приурочено ко дню рождения народного артиста России Валерия Халилова, долгое время руководившего Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова.
И ещё несколько фоток с мероприятия под спойлером:
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У монумента «Мужество» в Брестской крепости 31 января провели уникальный фестиваль, на котором выступил сводный оркестр из восьмидесяти человек. Вот как это...
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