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Как у памятника Пушкину: художник Алесь Пушкин устроил перфоманс с "кровавыми" руками

31.01.2020 17:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники «Вясны» и Белорусский ПЕН-центр презентовали новые книги серии «Белорусская тюремная литература» Сергея Скребца и Алеся Беляцкого.
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На презентацию пришел и Алесь Пушкин - художник, который известен своими провокационными перформансами. К слову, Алесь Пушкин также представил свой «Тюремный альбом» - рисунки и записки, сделанные в изоляторах во время отбывания ареста за проведение акции в память участников антисоветского сопротивления.

Не обошлось без эпатажа и в этот раз - Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки. Как он сказал, чтобы поддержать Филиппа Шаврова, арестованного за «художественную акцию» - он выкрасил руки памятнику Александру Пушкину в красный цвет. 

25-летнему парню грозит уголовное дело и реальный срок, несмотря на то, что по белорусскому законодательству такое "преступление" тянет лишь на штраф или, в крайнем случае административный арест.

Сейчас Шавров находится под арестом и ожидает суда. А общественность продолжает спорить о том, что это было - вандализм или художественная акция.


Алесь Пушкин придерживается второй версии:

- Я рад, что художественный процесс в Беларуси продолжается. Хотел бы поддержать Филиппа Шаврова, которого считаю своим учеником, и привлечь внимание к нему. Своей акцией он сделал очень важное послание. В нашей стране на официальном уровне не чтят память ни национальных героев, ни национальных писателей. Им не ставят памятники. Вместо этого власти демонстрируют холопское самоуничижение в угоду «русскому миру», одним из символов которого, наряду с какими-нибудь казаками, сделали и Пушкина, - заявил Пушкин.
 
 
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Правозащитники «Вясны» и Белорусский ПЕН-центр презентовали новые книги серии «Белорусская тюремная литература» Сергея Скребца и Алеся Беляцкого.
 
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Газета Авангард
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