ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

31.01.2020 17:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исторические здания Академии МВД на проспекте Машерова ожидает реконструкция. Ремонтные работы запланированы на весну, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

Пару дней назад прохожие жаловались, что с балконов здания общежития Академии МВД осыпается штукатурка. Службой эксплуатации во время осмотра выявлены незначительные дефекты – отслоение шпаклевочного слоя и краски. Специалисты оперативно приняли меры: с балкона сняли штукатурку, чтобы она не падала на тротуар.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

Николай Шваб, заместитель начальника Академии МВД, начальник управления финансов и тыла:
По факту осыпания штукатурки на Машерова, 4 могу рассказать следующее. Производились плановые работы по демонтажу отслоившихся кусков шпатлевки, было выставлено соответствующее ограждение. По завершении работ ограждение было убрано, остатки штукатурки сметены с тротуара.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

Здание по проспекту Машерова, 4 имеет статус историко-культурной ценности, поэтому решение о его ремонте принимается при участии экспертов.

Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать

Люди в материале: Николай Шваб
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Исторические здания Академии МВД на проспекте Машерова ожидает реконструкция. Ремонтные работы запланированы на весну, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика