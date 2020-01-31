|
Исторические здания академии МВД на проспекте Машерова будут реконструировать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Исторические здания Академии МВД на проспекте Машерова ожидает реконструкция. Ремонтные работы запланированы на весну, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пару дней назад прохожие жаловались, что с балконов здания общежития Академии МВД осыпается штукатурка. Службой эксплуатации во время осмотра выявлены незначительные дефекты – отслоение шпаклевочного слоя и краски. Специалисты оперативно приняли меры: с балкона сняли штукатурку, чтобы она не падала на тротуар.
Николай Шваб, заместитель начальника Академии МВД, начальник управления финансов и тыла:
Здание по проспекту Машерова, 4 имеет статус историко-культурной ценности, поэтому решение о его ремонте принимается при участии экспертов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Исторические здания Академии МВД на проспекте Машерова ожидает реконструкция. Ремонтные работы запланированы на весну, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)