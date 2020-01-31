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В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека

31.01.2020 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками.  

По информации Следственного комитета, оба происшествия случились 29 января.  

В Слуцке на одном из городских комбинатов на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании руку токаря затянуло в станок. 61-летний рабочий был госпитализирован с повреждениями предплечья.  

В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека
Фото: СК

В Молодечненском районе 33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, но перед этим не выключил его. При контакте с режущим механизмом произошла травматическая ампутация средних фаланг пальцев руки. Пострадавший доставлен в больницу.  

В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человекаФото: СК

По обоим фактам проводится проверка.  

Были проведены осмотры места происшествия, опрошены работники. Назначены экспертизы. Предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями.    

В конце января в Могилевском районе рабочему зажало руку в станке по прессовке картона – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками.   По информации Следственного комитета, оба происшествия случились 29...
 
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