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В Минской области за день на рабочем месте пострадали два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками.
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В Слуцке на одном из городских комбинатов на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании руку токаря затянуло в станок. 61-летний рабочий был госпитализирован с повреждениями предплечья.
В Молодечненском районе 33-летний работник настраивал деревообрабатывающий станок, но перед этим не выключил его. При контакте с режущим механизмом произошла травматическая ампутация средних фаланг пальцев руки. Пострадавший доставлен в больницу.
Фото: СК
По обоим фактам проводится проверка.
Были проведены осмотры места происшествия, опрошены работники. Назначены экспертизы. Предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями.
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Новости Беларуси. В Минской области за день произошли два несчастных случая со станками. По информации Следственного комитета, оба происшествия случились 29...
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