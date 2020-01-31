ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я не верила, что это случится": беларуска приехала в США за мечтой

31.01.2020 17:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американское спортивное издание Star Tribune написало про беларуску Марию Адащик, которая переехала в США и успешно выступает за баскетбольную команду.

"Я не верила, что это случится": беларуска приехала в США за мечтой
Мария успела поиграть за команды из Техаса и Миннессоты и говорит, что американский Средний Запад напоминает ей МинскThe Village Беларусь публикует пересказ статьи.

Когда тренер женской баскетбольной команды Линдси Уэйлен вызвала Машу Адащик для беседы, случился сюрприз.

Адащик — уроженка Минска. Она играла в колледже Панола в маленьком городке Партидж в Техасе, который удален на 5 тысяч миль от ее дома как буквально, так и культурно.

— Я сказала: «Привет, тренер», — вспоминал Адащик. — И она ответила мне по-русски: «Привет, как дела? Ну что, похожа я на русскую?»

Похоже, Уэйлен нахваталась словечек во время выездных игр. А Маша Адащик начала больше времени играть за команду с тех пор, как Дестини Питтс покинула команду. Она больше играет в защите, стала регулярной появляться на площадке и выполнила шесть трехочковых бросков (при всего лишь 11 попытках) за последние пять игр.

Но ее пребывание в этой команде будет относительно недолгим. Адащик перешла сюда как взрослый игрок, то есть всего лишь на один сезон. Но то, как она попала из Беларуси в Миннесоту через Техас, — интересная история. И здесь она не для галочки.

— Она одна из самых трудолюбивых напарниц в команде, — говорит Жасмин Брансон. — Она буквально уничтожает нас на тренировках. Нам даже пришлось сказать ей, чтобы она немного сбавила темп. Но она экстра энергична и позитивна.

А почему бы и нет? Она живет своей мечтой. Мария не играла в баскетбол, пока ей не исполнилось 10 или 11 лет, — это относительно поздно по американским стандартам. Но ее тренер рассказывал о баскетболе в Америке и показывал своим видео игр НБА и женской профессиональной лиги.

— Так что это была своего рода мечта — попасть в Америку, — говорит она. — И все же я не верила, что это случится. Я не думала об этом всерьез. Я не знала, как и что мне нужно сделать для этого.

Оказалось, что она хороша в баскетболе. Достаточно хороша, чтобы играть за свою национальную команду на молодежном чемпионате. И она успела «попробовать» США еще в 2015 году, когда стала частью программы, в рамках которой спортсменов из нескольких европейских стран отправляли в Америку.


Они посетили Университет Теннесси и узнали о легендарном тренере Пэт Саммитт. Затем они отправились на женский «Финал четырех» NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в Тампе во Флориде. Вот тогда переезд сюда стал настоящей целью.

Позже ее подруга по команде переехала в округ Панола в Техасе. После сезона там она вернулась и помогла Марии начать процесс переезда туда же. Она помогла Маше написать письмо тренеру и связала ее с командой. Мария Адащик получила приглашение на стажировку, после чего окунулась в процесс оформления визы.

— И в конце концов я приехала в Америку, — говорит она.

Помимо баскетбола, ее ждал культурный шок.

— В Техасе все очень милые, — говорит она. — Особенно в маленьких городках, где все друг друга знают. Незнакомые люди говорят «Привет, как дела?» и улыбаются. Хотелось спросить: «Почему ты улыбаешься? Кто ты вообще такой? И почему ты здороваешься?» Но со временем все стало гораздо проще.

За два сезона команде Панолы Адащик в среднем набирала 12,7 очка и делала 5,2 подбора. В своей последней игре, в плей-офф, она набрала 50 очков.

И как раз в тот сезон за ней стала следить ассистентка команды Gophers Даниэлла О’Бэнион. Это привело к переписке с тренером Линдси Уэйлен, а затем к телефонному звонку. Они встретились в ресторане Moscow on the Hill в городе Сент-Пол, и Дарья переехала в Миннесоту.

— Мы называем ее Большая Мэш, потому что она играет больше, чем есть на самом деле, — рассказывает Уэйлен. — Она из тех, кого все хотят видеть в своей команде на тренировках, потому что она очень упорная. Команда действительно к ней привыкла, с ней очень приятно играть.

Как и все в команде, Адащик разочарована тем, как прошла часть расписания конференции Big Ten. После игры с командой Небраски их результат в таблице — 2-7. Но Маше нравится Миннесота, которая, по ее словам, больше похожа на Минск, чем Техас.

После окончания программы она собирается вернуться домой, где надеется выступать профессионально.

— Я могу сказать, что моя ментальность изменилась, — говорит она о свой жизни в Соединенных Штатах. — Ну и, конечно, баскетбол. Он придал мне больше уверенности и лучше подготовил меня к тому, чтобы выступать дома.

ДОПОЛНЕНИЕ THE VILLAGE БЕЛАРУСЬ


На спортивной странице сайта колледжа Панолы до сих пор есть краткая анкета Марии Адащик.

ЛЮБИМАЯ ЕДА: Вся ЕДА!

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «Гарри Поттер»

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ: «Devochka Cekc»

ЛЮБИМЫЙ СПОРТСМЕН: Кавай Леонард (американский баскетболист)

ЛЮБИМОЕ МЕСТО: В кровати с чашкой чая

ГЕРОЙ: Мой брат


А на страничке команды Gophers уже есть и развернутые ответы:

ЛЮБИМАЯ ЕДА: Пожалуй, любимая еда — это еда из моего дома, еда моей мамы, например, супы, которые она готовила дома.

ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «Гарри Поттер». Это пошло от моего брата, потому что это был его любимый фильм, а я часто смотрела вместе с ним, много раз, вот и любила его.

ЛЮБИМОЕ ТЕЛЕШОУ: Я смотрю «Игру престолов», «Ривердейл», «Кости». Не могу выбрать что-то одно, я смотрю много разных вещей.

ЕСТЬ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИГРОК, КОТОРОГО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ КОПИРОВАТЬ?: Меня очень восхитил Кавай Леонард и то, как он играл за «Сан-Антонио Спёрс». Он был молод и действительно показал, на что способен. Это было потрясающе. Очевидно, это еще и Майкл Джордан, но ведь все и так говорят о нем. Не сказать, что лучший на все времена, но очень близко к этому. Я многое беру от него.

СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ: Я умею вязать.

Также Мария рассказала, как отреагировали ее родители на ее переезд:

 — Мама была очень счастлива за меня, но она не хотела, чтобы я уезжала так далеко от дома. И папа был очень счастлив, но при этом он хотел, чтобы я зашла так далеко, как только я смогу, и попала туда, где я смогу добиваться того, чего хочу. Вот так мечта и свершилась.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское спортивное издание Star Tribune написало про беларуску Марию Адащик, которая переехала в США и успешно выступает за баскетбольную команду.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси названы лучшие бренды рыбы и мороженого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика