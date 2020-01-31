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Румас — в Алматы: IT-сфера — национальный приоритет развития Беларуси

31.01.2020 22:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 января белорусский премьер-министр Сергей Румас выступил в Алматы на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

Его доклад назывался "IT-сфера — национальный приоритет развития Беларуси". Румас проинформировал об успехах нашей страны по переводу экономики "на цифровые рельсы". Он подчеркнул, что в Беларуси создана соответствующая мировым стандартам инфраструктура передачи, хранения и обработки данных. Премьер назвал ключевым проект по созданию Республиканского центра обработки данных. По его словам, "внедрение электронного документооборота в масштабах всей страны — уникальный опыт", и Беларусь "в числе лидеров", передает "Еврорадио".

Сегодня в нашей стране работают над созданием национальной интеграционной справочно-расчетной системы. Румас рассказал, что реализация проекта позволит начать выдачу биометрических паспортов.

Ну и, конечно же, Сергей Румас упомянул Парк высоких технологий, который в Восточной Европе стал "региональным центром притяжения лучших талантов и умов". "Этот сектор экономики Беларуси скорее растет — экспорт по итогам прошлого года составил 2 миллиарда долларов, — цитирует слова премьер-министра его пресс-служба. — Хотя три года назад он не превышал и четверти этой суммы".
 
 
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31 января белорусский премьер-министр Сергей Румас выступил в Алматы на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
 
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