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«Угрозы жизни нет». Василий Кириенко - о завершении карьеры

01.02.2020 02:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира-2015 Василий Кириенко прилетел в пятницу вечером в Минск, где его встречала большая группа поддержки гонщика. Многие болельщики и друзья сопровождали Василия на гонках Мирового тура, а на этот раз приехали поблагодарить за карьеру, которая прервалась из-за проблем со здоровьем.

Растроганный таким приемом Кириенко даже не смог сразу начать интервью, попросив паузу в несколько минут, чтобы прийти в себя.

— Моя спортивная карьера окончена. Честно говоря, накатался уже. В последний год ощущалось, что мотор не позволяет мне развивать привычную мощность. Да и в 2018 году, находясь в хорошей форме, уже не мог выходить на свои рабочие обороты.

В декабре ехал на сбор с опасением, что мой прошлогодний диагноз может вновь подтвердиться. Когда дети спрашивали, на сколько уезжаю, говорил, что, возможно, на два месяца, но не исключено, что и на две недели.

Прошел углубленное медобследование, которое подтвердило мои предположения, так что команда ни в коем случае не лукавит. Под кожу мне установлен специальный датчик, ближайшие три года буду под наблюдением.

Но сразу скажу, что никакой угрозы жизни нет — все не так страшно. Спортивную карьеру продолжать опасно, но для обычной жизни это не станет проблемой.


Team Sky

— Морально тяжело было принять решение о завершении карьеры?

— Не сказал бы, потому что после прошлогодних проблем был готов к этому. Это диагноз, который уже никуда не денется.

— Видите себя в будущем в другой роли в велоспорте? Например, в качестве тренера?

— Никогда нельзя исключать такую возможность, но, честно говоря, единственное, что я действительно умею — крутить педали.

— Ваш контракт с командой был заключен до конца 2020 года. Он будет действовать?

— Клуб поступил по-джентльменски. Я был готов принять любое решение, но получается, что они в итоге выплачивают практически всё, что положено по контракту, хотя я и не гоняюсь.

— Многие гонщики оставили вам теплые сообщения в связи с окончанием карьеры. Те же Крис Фрум и Джеррант Томас. Наверняка многие писали лично. Какие из пожеланий получить было наиболее приятно?

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