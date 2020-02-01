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Систему залпового огня «Флейта» и другие новинки белорусского военпрома представили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске представили реактивную систему залпового огня «Флейта». Быстрая и маневренная новика – настоящее украшение выставки Госвоенпрома, где 31 января представили и отечественные беспилотники, и станции спутниковой связи, и роботизированные комплексы – всего полторы сотни образцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В этом году наша оборонка подготовила новинку для силовиков – антитеррористический барьер.
Для госвоенпрома это звездный час: все новинки оборонки под прицелом больших «звезд». Госсекретарь, руководители всех ведомств цвета хаки. Особенно внимателен Виктор Хренин. Министерский портфель в его руках появился недавно.
В 2020 году предприятия оборонного сектора удивили даже армейских сторожил. И дома, и далеко за пределами страны.
Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
За спиной руководителя ведомства – макеты машин, которые являются маяком на радаре интересов многих иностранных конкурентов. Не могут повторить.
Валерий Гордей, заместитель директора по радиоконтролю и РЭБ «КБ Радар»:
Евгений Пустовой:
Этими системами технику оснащают вот на этом предприятии. Недавно модернизированном. В цеху еще краской пахнет, а портфель заказов сформирован аж на три года вперед. Теперь «Агат» заиграл новыми гранями возможностей.
Николай Балигатов, генеральный директор «Агат – электромеханический завод»:
Новинки или модернизированные успешные образцы выставляют ежегодно, попробуй удивили. Но, чтобы остаться в армейском тренде и с портфелями заказов, необходимо опережать самих себя.
Алексей Бевзюк, первый заместитель директора по информационным технологиям ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»:
Радиорелейные станции, связанные с тропосферой, «Кайманы» и «Волоты» с интеллектом – всего 1100 таких единиц лишь за 2019 год появились в войсках. А наши бойцы получили 12 тысяч современных средств индивидуальной защиты, от бронежилета до раций.
На очереди свои автоматы (или, правильнее сказать, карабины).
Олег Тупик, заместитель начальника отдела «БСВТ – новые технологии»:
Кстати, стрелковое оружие с маркировкой «Сделано в Беларуси». Свои патроны в том числе выпускаются на площадях Оршанского региона. Так Госвоенпром выполняет сразу два поручения Президента.
Роман Головченко:
«Пристреляться» к созданию своего автоматического оружия можно. Но это производство должно быть еще и эффективным. Это поручение глава государства дал более года назад.
Евгений Пустовой:
В ближайшей перспективе – свои патроны и летные испытания ракеты для белорусского БУКа. А армейскую симфонию зенитно-ракетных комплексов дополнила «Флейта». В итоге система оперативно-тактического сдерживания заиграла новыми тонами. С таким арсеналом вряд ли кому-то захочется играть нам на нервах.
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Новости Беларуси. В Минске представили реактивную систему залпового огня «Флейта». Быстрая и маневренная новика – настоящее украшение выставки Госвоенпрома, где...
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