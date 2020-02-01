США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене

сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Силы США нанесли удар по позициям террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в Йемене, целью которого был один из ее главарей Касим аль-Райми. Об этом в пятницу, 31 января,телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.





The New York Times , официальные лица США полагают, что ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене. Как пишет, официальные лица США полагают, что ар-Райми был уничтожен в результате авиаудара в Йемене.

По словам собеседников издания, разведка в течение нескольких месяцев устанавливали его местоположение. В ноябре 2019 года ЦРУ получило нужные сведения от информатора в Йемене.

Позже ар-Райми искали с помощью беспилотников. США нанесли удар на территории Йемена в январе.









В публикации указано, что официальные лица США объявят об уничтожении террориста, когда получат дополнительные подтверждения этой информации.

korrespondent.net Как отмечает издание, в Йемене ар-Райми был признан виновным в планировании убийства американского посла в этой стране. Боевика посадили в тюрьму, однако ему удалось осуществить побег, пишет

По данным американской стороны, он был причастен к целому ряду терактов.

Франция ликвидировала одного из главарей боевиков в Африке

Напомним, в сентябре 2019 года в Белом доме сообщили об уничтожении сына лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена в ходе спецоперации на границе Афганистана и Пакистана.



