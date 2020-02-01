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Хакеры заблокировали компьютер бухгалтерии Глубокской ПМК, они требуют 15 000 за разблокировку
Источник материала: Партизан
Компьютер бухгалтерии государственного предприятия «Глубокский ПМК мелиоводхоз» заблокирован неизвестными злоумышленниками.
В милицию обратился директор организации, который заявил, что компьютер бухгалтерии был заблокирован неизвестными людьми, которые потребовали 15 000 рублей для разблокировки.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, сообщает районная газета
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Компьютер бухгалтерии государственного предприятия «Глубокский ПМК мелиоводхоз» заблокирован неизвестными злоумышленниками.
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