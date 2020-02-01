ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки начали вводить существенные изменения по рассрочке

01.02.2020 11:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские банки начали пересматривать условия для тех, кто хочет покупать товары в рассрочку, пишет TUT.BY. В частности, Приорбанк сократил срок, в течение которого можно не платить проценты за покупки, а Беларусбанк перестал принимать заявки на выдачу рассрочки.

Изменения в условия рассрочки по кредитным картам Приорбанка коснутся как новых клиентов, так и тех, кто уже оформил карточку. Распространяться они будут на все транзакции, совершенные с 1 февраля. Раньше максимальный срок рассрочки составлял 24 месяца, для тех, кто делал покупки в магазинах — партнерах банка, ставка составляла 0,01% годовых.

— С 1 февраля процентная ставка за рассрочку в размере 0,01% годовых будет применяться только на рассрочки сроком до 6 месяцев включительно, — сообщают в банке.

Более длительная рассрочка будет стоить дороже: например, на 8 месяцев — 4% годовых, на 10 месяцев — 5% годовых, на 12 месяцев — 6% годовых.

Сегодня же с сайта Беларусбанка исчезла информация про кредит «Рассрочка без переплат». Как поясняют в контакт-центре, банк перестал принимать заявки на этот продукт. При этом в банке по-прежнему можно оформить карту рассрочки «Магнит».

Отметим, что сейчас карты рассрочки действуют в 7 банках, условия по ним на данный момент не пересматривались.

Напомним, в начале года коммерческие банки получили от Нацбанка письмо, в котором говорилось, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%.

Регулятор рекомендовал банкам ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Банки прогнозировали, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно.
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки начали пересматривать условия для тех, кто хочет покупать товары в рассрочку, пишет TUT.BY. В частности, Приорбанк сократил срок, в течение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Линас Линкявичюс посетит Беларусь. Литовские консерваторы недовольны визитом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика