Синоптики рассказали, когда в Беларуси похолодает до –10 градусов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь последний месяц зимы встречает с теплой и дождливой погодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем местами ожидается до +9.

Нескончаемое весеннее настроение природы прервет небольшое похолодание в предстоящую среду, 5 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в –10 градусов, а по северо-западной части страны возможны кратковременный снег и слабая метель.



