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Синоптики рассказали, когда в Беларуси похолодает до –10 градусов

01.02.2020 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь последний месяц зимы встречает с теплой и дождливой погодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем местами ожидается до +9.

Нескончаемое весеннее настроение природы прервет небольшое похолодание в предстоящую среду, 5 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в –10 градусов, а по северо-западной части страны возможны кратковременный снег и слабая метель.

Синоптики рассказали, когда в Беларуси похолодает до –10 градусов

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Новости Беларуси. Беларусь последний месяц зимы встречает с теплой и дождливой погодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем местами ожидается до +9. ...
 
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