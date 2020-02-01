На контроле своевременность выплаты зарплаты

Источник материала: Вороновская газета





Заработная плата является не только основным источником повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра потребностей, но и мощным рычагом воздействия на работников для повышения эффективности их трудовой деятельности. В заработной плате находят свое выражение экономические отношения между обществом, предприятием или организацией, трудовым коллективом и отдельными работниками по поводу их участия в трудовой деятельности и организации ее оплаты.

Вопрос своевременности выплаты заработной платы, а также выполнение доведенного Гродненским областным исполнительным комитетом задания по росту номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по регионам области находятся на постоянном контроле в Комитете госконтроля Гродненской области.

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы предусмотрена частью 1 статьи 9.19 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на юридическое лицо — до ста базовых величин.

Из года в год организации области допускают задолженность по заработной плате. Так, Комитетом области в 2019 году за нарушение законодательства о труде привлечены к административной ответственности 27 должностных лиц на общую сумму 2 830,50 рубля (в 2018 году — 13) и 23 юридических лица на сумму 11 143,50 рубля (в 2018 году — 17).

Проведенный анализ задолженности по заработной плате позволяет сделать вывод, что наши люди слишком терпеливые. Если бы они своевременно информировали государственные органы о невыплате денег в срок, соответствующие меры предпринимались бы незамедлительно. Предприятия закрываются, банкротятся — и работникам приходится ждать денег месяцами.

Обращаем внимание руководителей организаций на безусловное выполнение требований законодательства по соблюдению сроков выплаты заработной платы и доведенного задания по ее росту.

При минимальном нарушении сроков выплаты заработной платы вы можете проинформировать Комитет государственного контроля Гродненской области с 3 по 28 февраля по телефонам горячей линии в г. Гродно:

8 (0152) 79-88-23, 79-88-24 и 79-88-16.

Комитет госконтроля Гродненской области.