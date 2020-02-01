ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На контроле своевременность выплаты зарплаты

01.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На контроле своевременность выплаты зарплаты

Заработная плата является не только основным источником повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра потребностей, но и мощным рычагом воздействия на работников для повышения эффективности их трудовой деятельности. В заработной плате находят свое выражение экономические отношения между обществом, предприятием или организацией, трудовым коллективом и отдельными работниками по поводу их участия в трудовой деятельности и организации ее оплаты.

Вопрос своевременности выплаты заработной платы, а также выполнение доведенного Гродненским областным исполнительным комитетом задания по росту номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по регионам области находятся на постоянном контроле в Комитете госконтроля Гродненской области.

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом порядка и сроков выплаты заработной платы предусмотрена частью 1 статьи 9.19 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на юридическое лицо — до ста базовых величин.

Из года в год организации области допускают задолженность по заработной плате. Так, Комитетом области в 2019 году за нарушение законодательства о труде привлечены к административной ответственности 27 должностных лиц на общую сумму 2 830,50 рубля (в 2018 году — 13) и 23 юридических лица на сумму 11 143,50 рубля (в 2018 году — 17).

Проведенный анализ задолженности по заработной плате позволяет сделать вывод, что наши люди слишком терпеливые. Если бы они своевременно информировали государственные органы о невыплате денег в срок, соответствующие меры предпринимались бы незамедлительно. Предприятия закрываются, банкротятся — и работникам приходится ждать денег месяцами.

Обращаем внимание руководителей организаций  на безусловное выполнение требований законодательства по соблюдению сроков выплаты заработной платы и доведенного задания по ее росту.

При минимальном нарушении сроков выплаты заработной платы вы можете проинформировать Комитет государственного контроля Гродненской области с 3 по 28 февраля по телефонам горячей линии в г. Гродно:

8 (0152) 79-88-23, 79-88-24 и 79-88-16.

Комитет госконтроля Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заработная плата является не только основным источником повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали, когда в Беларуси похолодает до –10 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика