Рак не выбирает: в наших силах помочь справиться с коварной болезнью Андрею Зеленко

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

11 января 2020 года нашему земляку Андрею Зеленко диагностировали рак почки 4 стадии с множественными метастазами в легкие, печень, лимфоузлы, головной мозг, кости черепа и скелета. К сожалению, в Беларуси врачи уже не смогут помочь 44-летнему мужчине. Но надежда на выздоровление все же есть!

— Первые сильные, мучительные боли появились у Андрея еще в сентябре прошлого года. Врачи лечили неврологию, в то время, как мужа убивал рак, — рассказывает жена Андрея. — Мы хотим лететь на диагностику и химиотерапию в Израиль. Нас там ждут. Есть месяц после лучевой терапии на сбор денег. Нужна сумма около 40 000$. Без помощи неравнодушных к жизни мужа людей нам не собрать эту сумму денег. Только на вас вся наша надежда.



Фото из личного архива семьи Зеленко

Семья Андрея не сдается. Они просто не могут сдаться! В их сердцах живет надежда, что всем миром мы сможем спасти жизнь мужчины, отца двоих дочерей и сына. Поэтому семья Зеленко просит каждого сделать что-то, что в его силах: поделиться контактами клиник и врачей, помолиться за жизнь Андрея, помочь в сборе денег на лечение.

Любая помощь важна и нужна!



Способы перевода денежных средств:

С более подробной информацией можно ознакомиться в аккаунте, который ведет его жена .

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