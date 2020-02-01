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Как прошла сходка «белорусской Tik Tok мафии»

01.02.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возможно, вы не знали, но сегодня в Минске в парке Горького прошла «сходка белорусской Tik Tok мафии», где присутствовало три тиктокера: Влад Шудейко (интервью с ним вы можете прочесть здесь), Никита Удановский и Джулиетта. Что происходило на встрече возле главного входа в минский парк, снял и выложил у себя в сториз Никита.

Открыть/скачать видео (806.25 КБ)

Судя по этим кадрам, аудитория была очень юной. Часть из них забралась на сцену, чтобы быть ближе к блогерам.

Позже Никита выложил видео, на которых видно множество подарков, полученных ребятами от поклонников.

«Если честно, это был трэш», — признался блогер у себя в сториз.


Кадр из видео _udanovskiy_ / Instagram

Владу Шудейко 18 лет. Сейчас у него 1,3 миллиона подписчиков в Tik Tok. 17-летний Никита Удановский живет в Витебске — у его канала 2,2 миллиона подписчиков. А у блога Джулиетты около 587 тысяч подписчиков.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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