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Как прошла сходка «белорусской Tik Tok мафии»
Источник материала: Tut.by
Возможно, вы не знали, но сегодня в Минске в парке Горького прошла «
Судя по этим кадрам, аудитория была очень юной. Часть из них забралась на сцену, чтобы быть ближе к блогерам.
Позже Никита выложил видео, на которых видно множество подарков, полученных ребятами от поклонников.
«Если честно, это был трэш», — признался блогер у себя в сториз.
Владу Шудейко 18 лет. Сейчас у него 1,3 миллиона подписчиков в
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Посмотрите, куда сегодня ходили дети.
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