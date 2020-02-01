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Неман стремительно мелеет из-за бесснежных зим
Источник материала: СТВ
Неман катастрофически мелеет. За десять лет уровень воды в реке снизился почти вдвое, рассказали в программе
Вода становится теплее, берега заболачиваются. Некоторые виды рыбы на грани вымирания. Экологи объясняют: виной этому бесснежные зимы.
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Неман катастрофически мелеет. За десять лет уровень воды в реке снизился почти вдвое, рассказали в программе «Плюс-минус». Самая высокая отметка – почти 9 метров...
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