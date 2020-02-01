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Неман стремительно мелеет из-за бесснежных зим

01.02.2020 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Неман катастрофически мелеет. За десять лет уровень воды в реке снизился почти вдвое, рассказали в программе «Плюс-минус»

Самая высокая отметка – почти 9 метров – была 60 лет назад. Теперь же это немногим более метра.

Вода становится теплее, берега заболачиваются. Некоторые виды рыбы на грани вымирания. Экологи объясняют: виной этому бесснежные зимы.

Неман стремительно мелеет из-за бесснежных зим

 

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Неман катастрофически мелеет. За десять лет уровень воды в реке снизился почти вдвое, рассказали в программе «Плюс-минус».  Самая высокая отметка – почти 9 метров...
 
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