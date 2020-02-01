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Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

01.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках состоялся творческий вечер, посвященный юбилею горецкой поэтессы, члена Союза белорусских писателей и народного литературного объединения «Роднае слова» Лидии Андреевой. Вот наш фоторепортаж из детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 74
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  Сегодня в Горках состоялся творческий вечер, посвященный юбилею горецкой поэтессы, члена Союза белорусских писателей и народного литературного объединения...
 
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