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Фоторепортаж с творческого вечера Лидии Андреевой
01.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках состоялся творческий вечер, посвященный юбилею
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках состоялся творческий вечер, посвященный юбилею горецкой поэтессы, члена Союза белорусских писателей и народного литературного объединения...
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