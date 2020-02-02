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В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб.
Как
От удара Volkswagen оказался за пределами дороги и наехал на осветительную мачту. Водитель был доставлен в медучреждение.
Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске BMW врезался в фонарный столб.
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Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen ехал по...
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