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В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб

02.02.2020 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen ехал по улице Казимировская в сторону МКАД. На перекрёстке с улицей Каменногорская автомобиль врезался в Kia, который двигался в направлении Притыцкого. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

От удара Volkswagen оказался за пределами дороги и наехал на осветительную мачту. Водитель был доставлен в медучреждение. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Ведётся проверка. 

В Минске Volkswagen после столкновения с Kia врезался в столб
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На прошлой неделе в Минске BMW врезался в фонарный столб.

Водитель не пострадала – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 февраля в Минске в результате столкновения с автомобилем иномарка врезалась в столб.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Volkswagen ехал по...
 
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