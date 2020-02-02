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В Минске летучие мыши почему-то спят в мешочках в холодильнике
Источник материала: Партизан
Проект «Кажанаполіс», который работает при организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», показал нечто необычное: в холодильнике висят несколько мешочков, в которых живут настоящие летучие мыши, пишет
Такие «спальники» для мышей сшили ребята из «Торба Шоу».
Зачем летучих мышей подвешивают в холодильник?
Так летучие мыши зимуют: в конце 2018 года «Кажанаполіс» запустил «санаторий» для летучих мышей.
Как поясняли активисты, зимой некоторые рукокрылые остаются зимовать в Беларуси и впадают в спячку. Ритм сердца у них замедляется, а температура понижается. В городах летучие мыши могут зимовать на балконах, в подъездах и зачастую, потревоженные человеком или перепадами температур, просыпаются. Это может привести к их гибели, так как, чтобы проснуться, летучие мыши теряют почти всю накопившуюся энергию.
«Оптимальная температура для зимовки летучих мышей – от +4 до +8 градусов. Это температура в обычном холодильнике», – рассказал хироптеролог Алексей Шпак.
Ой, а что делать, если я увижу летучую мышь?
Не пугайте – и не пугайтесь: просто позвоните активистам по номеру +375 29 213 92 57.
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Проект «Кажанаполіс», который работает при организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», показал нечто необычное: в холодильнике висят несколько мешочков, в которых...
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