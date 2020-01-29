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В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие

03.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие

Фото Елены АНАНИЧ.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло интересное мероприятие

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