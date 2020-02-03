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Чемпион России задержан с кокаином

03.02.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

2 февраля мир российского бокса шокировала новость о задержании двух членов сборной России Георгия Кушиташвили и Овика Оганнисяна. Боксеров скрутили сотрудники Росгвардии, чей патруль заметил, как подозрительные молодые люди зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной, пишет gazeta.ru

Предположительно в подъезде спортсменов ожидала «закладка». Сотрудники Росгвардии проследовали за ними. При проверке документов один из подозреваемых нанес резкий удар росгвардейцу, сломав, как выяснилось позже, тому нос.

По информации Telegram-канала «112», это как раз был Кушиташвили, у которого также был обнаружен сверток с неким веществом, предположительно наркотическим. Его происхождение должна была определить экспертиза, показавшая, что речь идет о кокаине.

Часть задержания боксеров попало на камеру наружного наблюдения в подъезде дома, где все и произошло, и уже распространилось в сети. Основные события, случившиеся в подъезде, оказались вне поля зрения записывающего устройства, при этом на камере видно, как несколько росгвардейцев по очереди выводят задержанных, у которых руки скованы наручниками за спиной.

Также в поле зрения камеры уже после самого задержания попал крупным планом сотрудник Росгвардии, у которого на лице явно видна кровь, по всей видимости, от нанесенного удара.


Теперь Кушиташвили и Оганнисяну грозит наказание за хранение и перевозку наркотических средств, а первому — еще и срок за оказание сопротивления при задержании.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже заявил, что данный инцидент будет внимательно рассмотрен его организацией, и если появившаяся в СМИ информация найдет подтверждение, обоих спортсменов ждет суровое наказание еще и от федерации.

При этом главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов выразил разочарование и недоумение от случившегося, так как к обоим подопечным у него ранее никогда не возникало претензий в плане дисциплины.

Причем теперь Кушиташвили и Оганнисян, видимо, не попадут на сборы национальной команды России в Италии. А ведь по итогам этого тренировочного процесса будет определен состав сборной для участия в квалификационном отборе на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.

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«Это удар по моральному облику команды, удар по Федерации бокса, потому что проводилась и проводится большая работа в плане поведения ребят не только на сборах, но и за пределами сборной. Для всех это неприятный сюрприз, даже не знаю, как это комментировать, — рассказал Sports.ru бывший тренер сборной России Эдуард Кравцов.

— Проблем с дисциплиной у Кушиташвили на сборах я не припомню. Не было нареканий на него. Что было вне сборов — это все-таки нужно задать вопрос его личному тренеру Сергею Смирнову.

Если то, в чем его обвиняют, на самом деле так, то он ответит по закону Российский Федерации и должен понести наказание, как и любой гражданин в такой ситуации.

Будет ли он снова в сборной? Это решает главный тренер. Если его вина будет доказана, то в сборной ему с таким моральным обликом делать нечего».

Как сообщило агентство ТАСС, уголовное дело против Кушиташвили из-за нападения на сотрудника Росгвардии при исполнении уже возбуждено. Речь идет о статье 318 Уголовного кодекса («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В Управлении Росгвардии по Москве пояснили, что при задержании подозреваемых в незаконном хранении наркотиков один из них напал на сотрудника.

«Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает», — подчеркнул собеседник агентства. Он также рассказал, что внимание патруля молодые люди привлекли тем, что при его виде сразу же попытались скрыться в подъезде.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо, — сообщила пресс-служба организации.

— Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим веществом — кокаином».

При этом позже стало известно, что сверток принадлежал Кушиташвили, в то время как Оганнисян в данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.

Telegram-канал Baza уже сообщил, что Кушиташвили признал факт своего нападения на сотрудника Росгвардии, при этом боксер сказал, что пытался попасть не в нос, а в челюсть, и если бы ему удалось, они с Оганнисяном смогли бы избежать задержания.

24-летний Кушиташвили стал чемпионом страны в категории до 81 кг в 2018 году и принял участие осенью в чемпионате мира в Екатеринбурге, где победил в двух поединках, но потерпел поражение в четвертьфинале, уступив кубинцу Хулио ла Крусу и остановившись в шаге от медали.
 
Теги: Новости
 
 
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Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника...
 
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