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На Ваупшасова пьяный на каршеринговом авто протаранил Honda и влетел в столб
Источник материала: Tut.by
В Минске нетрезвый водитель на каршеринговом автомобиле попал в аварию. Об этом
Авария произошла в ночь на воскресенье. Установлено, что 27-летний водитель каршерингового Volkswagen Polo ехал по улице Ваупшасова и протаранил стоявшую у края проезжей части Honda. После этого автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб.
Сотрудники ГАИ отвезли водителя на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что мужчина пьян — 1,8 промилле алкоголя. По его словам, накануне он выпил около 2 литров пива.
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По его словам, накануне он выпил около 2 литров пива.
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