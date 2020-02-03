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На Ваупшасова пьяный на каршеринговом авто протаранил Honda и влетел в столб

03.02.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске нетрезвый водитель на каршеринговом автомобиле попал в аварию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла в ночь на воскресенье. Установлено, что 27-летний водитель каршерингового Volkswagen Polo ехал по улице Ваупшасова и протаранил стоявшую у края проезжей части Honda. После этого автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в столб.

Сотрудники ГАИ отвезли водителя на медицинское освидетельствование, где выяснилось, что мужчина пьян — 1,8 промилле алкоголя. По его словам, накануне он выпил около 2 литров пива.

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, накануне он выпил около 2 литров пива.
 
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