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Пьяный водитель на автомобиле Opel мощно столкнулся с трактором и улетел в кювет

03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Пьяная» авария случилась 2 февраля около 12:00 на автодороге Р-94 Брест-Томашовка-граница Украины. Возле д. Приборово 32-летний водитель Малоритского района на Opel врезался в попутный трактор под управлением 43-летнего жителя деревни Комаровки.

Пьяный водитель на автомобиле Opel мощно столкнулся с трактором и улетел в кювет

От удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, в итоге она оказалась в кювете.

Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчина был пьян.

На места ДТП выезжали сотрудники ГАИ, уголовного розыска, следователи, эксперты и медики. Причины и обстоятельства всех происшествий устанавливаются.

 
Теги: Брест
 
 
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  «Пьяная» авария случилась 2 февраля около 12:00 на автодороге Р-94 Брест-Томашовка-граница Украины. Возле д. Приборово 32-летний водитель Малоритского района на Opel...
 
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