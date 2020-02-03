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Пьяный водитель на автомобиле Opel мощно столкнулся с трактором и улетел в кювет
03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Пьяная» авария случилась 2 февраля около 12:00 на автодороге Р-94 Брест-Томашовка-граница Украины. Возле д. Приборово 32-летний водитель Малоритского района на Opel врезался в попутный трактор под управлением 43-летнего жителя деревни Комаровки.
От удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, в итоге она оказалась в кювете.
Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчина был пьян.
На места ДТП выезжали сотрудники
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«Пьяная» авария случилась 2 февраля около 12:00 на автодороге Р-94 Брест-Томашовка-граница Украины. Возле д. Приборово 32-летний водитель Малоритского района на Opel...
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