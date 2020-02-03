Пьяный водитель на автомобиле Opel мощно столкнулся с трактором и улетел в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

«Пьяная» авария случилась 2 февраля около 12:00 на автодороге Р-94 Брест-Томашовка-граница Украины. Возле д. Приборово 32-летний водитель Малоритского района на Opel врезался в попутный трактор под управлением 43-летнего жителя деревни Комаровки.





От удара иномарку выбросило на полосу встречного движения, в итоге она оказалась в кювете.

Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчина был пьян.

На места ДТП выезжали сотрудники ГАИ , уголовного розыска, следователи, эксперты и медики. Причины и обстоятельства всех происшествий устанавливаются.