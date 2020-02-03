ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский хоккеист вновь устроил драку в чемпионате Чехии

03.02.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский защитник Роман Граборенко уже во второй раз в этом году принял участие в драке в чемпионате Чехии.


Фото: ХК "Млада Болеслав"

Выступающий за «Либерец» Граборенко напал на лучшего бомбардира «Млады Болеслав» Павла Скалицкого, который столкнулся с вратарем. Белорус сразу же сокрушил соперника, который не оказал никакого сопротивления.

Граборенко был удален до конца матча. Игра завершилась победой «Млады Болеслав» со счетом 4:1.

Напомним, что 22 января белорусский защитник принял участие в еще одной драке, победив двухметрового чеха Лукаша Коваржа.

В этом сезоне Роман Граборенко сыграл за «Либерец» 40 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков и 83 минуты штрафа при показателе полезности «+11».

На данный момент его команда лидирует в чемпионате Чехии, а по ходу сезона за нее выступали ряд игроков с опытом выступления в КХЛ и НХЛ: вратари Доминик Граховина и Джастин Петерс, защитник Ладислав Шмид, нападающие Томаш Филиппи, Михал Бирнер, Михал Булирж и Либор Гудачек.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Роман Граборенко уже во второй раз в этом году принял участие в драке в чемпионате Чехии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из России депортируют всех зараженных коронавирусом иностранцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика