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Белорусский хоккеист вновь устроил драку в чемпионате Чехии
Источник материала: Tut.by
Белорусский защитник Роман Граборенко уже во второй раз в этом году принял участие в драке в чемпионате Чехии.
Выступающий за «Либерец» Граборенко напал на лучшего бомбардира «Млады Болеслав» Павла Скалицкого, который столкнулся с вратарем. Белорус сразу же сокрушил соперника, который не оказал никакого сопротивления.
Граборенко был удален до конца матча. Игра завершилась победой «Млады Болеслав» со счетом 4:1.
Напомним, что 22 января белорусский защитник принял участие в еще одной драке,
В этом сезоне Роман Граборенко сыграл за «Либерец» 40 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков и 83 минуты штрафа при показателе полезности «+11».
На данный момент его команда лидирует в чемпионате Чехии, а по ходу сезона за нее выступали ряд игроков с опытом выступления в КХЛ и НХЛ: вратари Доминик Граховина и Джастин Петерс, защитник Ладислав Шмид, нападающие Томаш Филиппи, Михал Бирнер, Михал Булирж и Либор Гудачек.
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Белорусский защитник Роман Граборенко уже во второй раз в этом году принял участие в драке в чемпионате Чехии.
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