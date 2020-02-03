Белорусский хоккеист вновь устроил драку в чемпионате Чехии

Источник материала: Tut.by

Белорусский защитник Роман Граборенко уже во второй раз в этом году принял участие в драке в чемпионате Чехии.



Фото: ХК "Млада Болеслав"

Выступающий за «Либерец» Граборенко напал на лучшего бомбардира «Млады Болеслав» Павла Скалицкого, который столкнулся с вратарем. Белорус сразу же сокрушил соперника, который не оказал никакого сопротивления.

Граборенко был удален до конца матча. Игра завершилась победой «Млады Болеслав» со счетом 4:1.

Напомним, что 22 января белорусский защитник принял участие в еще одной драке, победив двухметрового чеха Лукаша Коваржа.

В этом сезоне Роман Граборенко сыграл за «Либерец» 40 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков и 83 минуты штрафа при показателе полезности «+11».

На данный момент его команда лидирует в чемпионате Чехии, а по ходу сезона за нее выступали ряд игроков с опытом выступления в КХЛ и НХЛ: вратари Доминик Граховина и Джастин Петерс, защитник Ладислав Шмид, нападающие Томаш Филиппи, Михал Бирнер, Михал Булирж и Либор Гудачек.