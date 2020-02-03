Самые дурацкие народные средства лечения, которые не одобряют врачи

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В Интернете можно найти народные рецепты от всех болезней. Какие из них не помогают, а какие попросту опасны? « АиФ » послушал мнения врачей.



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Керосин — от ангины

Больше всего в сети советов по избавлению от самых распространенных болезней — патологии лор-органов. Сода — лучшее средство от простуды, керосин — от ангины, масла туи и облепихи — от аденоидов и гайморита, а ушные свечи — от отита.

У профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой оториноларингологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Сергея Косякова отношение к этим средствам скорее критическое: «Очень популярны различные масла при лечении хронических заболеваний носоглотки. Типичная ситуация — ребенок плохо дышит из-за аденоидов или гайморита, ему закапывают масло туи или какое-нибудь другое масло. Очень широко их применяют для ингаляций. Часто это даже дает кратковременное облегчение, масло ненадолго избавляет от сухости слизистых, которое бывает при этих болезнях. Но такое лечение опасно: масло может создавать пленку на поверхности ворсинок, по­крывающих слизистые оболочки органов дыхания. Из-за этого они перестают двигаться и не очищают дыхательные пути от продуктов воспаления. Все это только усугубляет болезнь. Полоскания и ингаляции раствором соды могут пересушивать слизистые оболочки и тем самым тоже затрудняют работу ресничек. Так же действует и керосин. Его использование для смазывания горла опасно: я видел пациентов с ожогами слизистых после такого лечения. К счастью, сейчас его применяют редко — бум прошел. Слизистые, наоборот, нужно увлажнять, чтобы ворсинки успешно выводили продукты воспаления. Потому я приветствую только увлажняющие средства — закапывание солевых растворов в нос (дешевый физраствор ничуть не хуже дорогих препаратов морской воды), ингаляции с минеральной водой. Но подчеркну: при хронических болезнях лор-органов нужно предварительно обязательно консультироваться с врачом».

Теперь о популярных сегодня ушных свечах с пчелиным воском, эфирными маслами и лечебными травами. Их представляют как традиционное народное средство, применявшееся веками для лечения практически всех заболеваний уха, носа и для очистки слухового прохода от серы. Свечи вставляют в ухо и поджигают. Утверждается, что при этом они создают согревающий эффект и высасывают вредные вещества из уха.

«Мне кажется это ужасным, — говорит Сергей Косяков. — Я оперировал людей, у которых возникали дырки в барабанной перепонке после таких свечей. Они ничего не вытягивают из уха. Наоборот, расплавленный воск и пепел попадают в слуховой проход, вызывают ожоги и воспаление, а порой даже и перфорацию барабанной перепонки».

«Соду и мел часто используют в борьбе с изжогой и даже с язвой, — говорит гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов. — Это анахронизм. Они вызывают синдром рикошета: сначала нейтрализуют кислоту в желудке, а потом стимулируют ее выработку снова и только усугубляют изжогу. Простая пища, не говоря о лекарствах антацидах, избавляет от нее гораздо лучше».

Железные аргументы

В сети свеклой советуют лечить массу болезней — от анемии (малокровия) и геморроя до диабета и рака. «Свекла очень полезна, но лечить ею рак — это дикость, а диабет — глупость, ведь в ней много сахара, — говорит Константин Спахов. — При геморрое она может быть полезна как легкое слабительное — регулярный стул помогает избежать обострений. Но при серьезных запорах свеклы недостаточно, нужны более серьезные препараты. И вообще, при этой проблеме надо не только правильно питаться, потребляя много овощей и других продуктов с клетчаткой, но и избегать закрепляющих средств. Еще важно больше пить жидкости и много двигаться».

«В народной медицине свеклу из-за ее цвета рекомендуют как продукт, способствующий кроветворению, — говорит доктор медицинских наук, известный специалист по питанию Виктор Конышев. — Однако железо из растительной пищи усваивается плохо, витамина В12 в свекле нет, а фолиевой кислоты меньше, чем во многих зеленых листовых овощах. Все эти вещества нужны для кроветворения. Кроме того, в Интернете пишут, что свекла — богатейший источник йода, якобы его там чуть меньше, чем в морской капусте. Но в 100 г свеклы содержится лишь 7 мкг йода, и для покрытия его суточной потребности нам пришлось бы ежедневно съедать 2,143 кг этого продукта. Морскую капусту сок из свеклы не заменит».

Еще лучшими источниками железа в народной медицине считают гречку, яблоки, гранат. Это полезные продукты, но, как ни прискорбно, железа в них кот наплакал.

Целители-вредители

Самые необычные рецепты народной медицины связаны с паутиной. Вот один из них. Чтобы сбить температуру, возьмите 100 г чистой паутины, разомните ее с хлебным мякишем и съешьте. Мне кажется, что воспользоваться таким рецептом могут только люди без чувства юмора: где можно набрать столько невесомой паутины, я не знаю.

Но на этом чудеса с паутиной не кончаются. Ее считают уникальным природным средством лечения любых гноящихся и трудно заживающих ран — от порезов до укусов. Еще утверждается, что если паутину приложить к ране, то она может остановить кровотечение. Вот как используют это природное средство: «Наберите немного паутины и свейте из нее „гнездышко“, которое по размеру было бы немного больше вашей раны. При этом старайтесь, чтобы паутинки по возможности оставались целыми. Не надо полностью очищать паутину от кусочков травы, листиков, мусора, чтобы не нарушать паутинную структуру». Честно говоря, трудно представить, что кто-то в здравом уме приложит паутину с этим мусором, собранную в грязных местах (в чистых ее не бывает), к гнойной или какой-то другой ране. Ее инфицирование будет обеспечено. Похоже, авторы таких рецептов рассчитывают на то, что ими никто не воспользуется. Иначе их можно было бы назвать целителями-вредителями.

С другой стороны, совершенно понятно, почему паутину могли использовать в лечении ран раньше, когда еще понятия не имели ни о микробах, ни о гигиене. Это классический пример так называемой симпатической магии, или магии подобия. Ее основной принцип: подобное лечится подобным. Паутина должна залечить рану, стянув ее края, точно так же, как в природе стягивает травинки, веточки и т.д. Такая же «логика» использовалась, когда для лечения заболеваний крови использовали продукты красного цвета: они же так похожи, значит, должны улучшать кровь.