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Футбол. Артем Милевский: хочу владеть ночным клубом

03.02.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании стать собственником ночного клуба.





"Хотел бы владеть клубом. Ночным. Но денег нужно много. Название? Можно было бы назвать "Зеленая миля", — сказал Милевский в эфире YouTube-канала "Тренедец".
 
 
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Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании стать собственником ночного клуба.
 
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