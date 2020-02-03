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Футбол. Артем Милевский: хочу владеть ночным клубом
Источник материала: Партизан
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании стать собственником ночного клуба.
"Хотел бы владеть клубом. Ночным. Но денег нужно много. Название? Можно было бы назвать "Зеленая миля", — сказал Милевский в эфире YouTube-канала "Тренедец".
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Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о желании стать собственником ночного клуба.
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