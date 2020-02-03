Источник материала: Новости Волковыска

15 февраля с 10 до 12 по адресу ул. Социалистическая, 33 – молодежный проект «Волковысский Арбат» приглашает будущих абитуриентов и их родителей, учащихся школ города и района, жителей и гостей Волковыска в колледж ГрГУ имени Янки Купалы.

Вы сможете побывать на выставке-продаже и приобрести эксклюзивные работы учащихся и преподавателей колледжа по декоративно-прикладному искусству, сделать фото или заказать портрет у начинающих дизайнеров, станцевать и спеть в команде с местными артистами, пройти психологическое тестирование, задать интересующие вас вопросы в консультационном пункте и просто отдохнуть с друзьями за чашечкой ароматного чая с домашней выпечкой.