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В Минске с 4 по 6 февраля пройдут традиционные мини-ярмарки вакансий

03.02.2020 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске с 4 по 6 февраля пройдут традиционные мини-ярмарки вакансий
Фото из открытых источников

Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 4 по 6 февраля. Свои рабочие места представят пять столичных предприятий, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

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Первое мероприятие запланировано на 4 февраля (вторник) в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). ООО «ПрофРезервГрупп», УП «Механизированная уборка города» и Центральный отдел Департамента охраны представят свои предложения соискателям рабочих мест.

5 февраля (среда), в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) пройдет мини-ярмарка вакансий с участием все тех же ООО «ПрофРезервГрупп» и Центрального отдела Департамента охраны.

6 февраля (четверг) в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей Центрального отдела Департамента охраны, филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс» и ООО «Флайзис».

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться у представителей кадровых служб с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты. Специалисты службы занятости проконсультируют по вопросам трудоустройства, регистрации граждан в качестве безработных, обучения, предоставления субсидии для организации предпринимательской деятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Свои рабочие места представят пять столичных предприятий.
 
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