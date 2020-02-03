Это связано с тем, что у клубов один и тот же собственник — Мингорисполком.





Напомним, председатель БФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода "Динамо" под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.