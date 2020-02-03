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Исполком БФФ не нашел решения по вопросу выступления столичного "Динамо" и "Минска" в сезоне-2020

03.02.2020 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Доме футбола 3 февраля прошло заседание исполкома БФФ. Вопреки ожиданиям, руководители федерации не нашли решения в вопросе выступления "Минска" и столичного "Динамо" в высшей лиге-2020.

Это связано с тем, что у клубов один и тот же собственник — Мингорисполком.

Напомним, председатель БФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода "Динамо" под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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В Доме футбола 3 февраля прошло заседание исполкома БФФ. Вопреки ожиданиям, руководители федерации не нашли решения в вопросе выступления "Минска" и столичного...
 
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