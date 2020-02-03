Знатоки предпочитают каменецкие «буханки»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Трижды в неделю автомашина с каменецким хлебом (по заявкам магазинов) направляется в Жабинку и населенные пункты района, дважды – в Брест и его окрестности.

С учетом продажи в нашем районе каменецкие пекари в сутки выпекают 1700 – 1800 буханок черного хлеба, что намного меньше, чем лет пять назад. Белый – менее востребован. Да и конкуренция на хлебном рынке высокая. Но по-прежнему популярны полюбившиеся хлеба «Злаковый», «Пражский», «Европейский»… А кондитерский цех не так давно порадовал новинками – это пряники-медовики, и «Шанс», печенье «Ольша», сладости мучные овсяные с изюмом и бисквит австрийский с орехами.

Галина НОВИК.

Фото носит иллюстративный характер.