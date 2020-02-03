ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знатоки предпочитают каменецкие «буханки»

03.02.2020 13:34 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Трижды в неделю автомашина с каменецким хлебом (по заявкам магазинов) направляется в Жабинку и населенные пункты района, дважды – в Брест и его окрестности.

С учетом продажи в нашем районе каменецкие пекари в сутки выпекают 1700 – 1800 буханок черного хлеба, что намного меньше, чем лет пять назад. Белый – менее востребован. Да и конкуренция на хлебном рынке высокая. Но по-прежнему популярны полюбившиеся хлеба «Злаковый», «Пражский», «Европейский»… А кондитерский цех не так давно порадовал новинками – это пряники-медовики, и «Шанс», печенье «Ольша», сладости мучные овсяные с изюмом и бисквит австрийский с орехами.

Галина НОВИК.

Фото носит иллюстративный характер.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трижды в неделю автомашина с каменецким хлебом (по заявкам магазинов) направляется в Жабинку и населенные Сообщение Знатоки предпочитают каменецкие «буханки»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика