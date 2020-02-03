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Борьба с коррупцией

03.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 января текущего года прокуратурой Несвижского района возбуждено уголовное дело коррупционной направленности в отношении одного из руководителей учреждений Несвижского района, который, работая в должности директора, являясь должностным лицом по признакам выполнения организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея единый умысел на противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом, с корыстной целью, с использованием своих служебных полномочий, прав и обязанностей и путем злоупотребления ими, в период с января 2016 года по январь 2020 года, находясь на рабочем месте, разработал преступную схему по завладению денежными средствами учреждения, выразившуюся в создании условий для начисления материальной помощи и премий работникам, используя зависимое от него служебное положение таких работников, получил от подчиненных часть из начисленных и выплаченных им премий и материальной помощи на сумму, превышающую 250 базовых величин, что составляет крупный размер, которым завладел и использовал в корыстных целях, чем совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Санкцией ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Других видов наказания за данное тяжкое преступление не предусмотрено.

Кроме того, согласно примечанию к Уголовному кодексу Беларуси, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений.

Работа по борьбе с коррупцией в Несвижском районе будет продолжена.

Александр АЛИСЕВИЧ,

прокурор Несвижского района,

советник юстиции.

 


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