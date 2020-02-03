﻿ Только после регистрации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Только после регистрации

03.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Имеет ли право физическое лицо заниматься деятельностью по проведению интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?
Перечень видов деятельности, которые не относятся к предпринимательской, определен частью четвертой пункта 1 статьи 1 ГК. Указанный перечень не содержит вида деятельности по проведению интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта.
Пунктом 1 статьи 22 ГК предусмотрено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
На основании изложенного, не требует регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществление видов деятельности, указанных в части четвертой пункта 1 статьи 1 ГК. Право осуществлять любую другую не запрещенную законодательными актами деятельность, обладающую признаками предпринимательской, включая проведение интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта, гражданин приобретает с момента государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования.
Пресс-центр ИМНС РБ по Могилевской области.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имеет ли право физическое лицо заниматься деятельностью по проведению интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта без регистрации в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исполком БФФ не нашел решения по вопросу выступления столичного "Динамо" и "Минска" в сезоне-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика