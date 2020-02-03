Только после регистрации

Источник материала: Кричевская жизнь

Имеет ли право физическое лицо заниматься деятельностью по проведению интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя?

Перечень видов деятельности, которые не относятся к предпринимательской, определен частью четвертой пункта 1 статьи 1 ГК. Указанный перечень не содержит вида деятельности по проведению интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта.

Пунктом 1 статьи 22 ГК предусмотрено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании изложенного, не требует регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществление видов деятельности, указанных в части четвертой пункта 1 статьи 1 ГК. Право осуществлять любую другую не запрещенную законодательными актами деятельность, обладающую признаками предпринимательской, включая проведение интернет-конкурсов с использованием разработанного интернет-сайта, гражданин приобретает с момента государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования.

Пресс-центр ИМНС РБ по Могилевской области.