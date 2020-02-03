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Внимание! Морозы!

03.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вместе с резким понижением температуры наружного воздуха и сильным ветром повышается вероятность обмерзания оголовков дымовых и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от газовых, проточных нагревателей, отопительных котлов и аппаратов.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а также в периоды резкого понижения температуры наружного воздуха собственники жилых домой (жилых и нежилых помещений) или их представители должны проводить осмотр оголовков дымовых каналов в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

Ответственность за содержание в исправном состоянии, дымовых и вентиляционных каналов возложена на собственников жилых домов, осуществляющих их эксплуатацию.

В соответствии с  Правилами, пользования газом в быту, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2013 № 1136, эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправности дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии тяги, а также без наличия актов проверки технического состояния, дымовых и вентиляционных каналов запрещается! В этих случаях газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и газопотребления.

Несвижский район газоснабжения.


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Вместе с резким понижением температуры наружного воздуха и сильным ветром повышается вероятность обмерзания оголовков дымовых и вентиляционных каналов для...
 
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