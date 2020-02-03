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Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

03.02.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Литва настроены продолжать диалог, несмотря на некоторые политические разногласия. Это подтверждают обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Отношения между Минском и Вильнюсом обсуждают 3 февраля на уровне глав внешнеполитических ведомств. Линас Линкявичюс – с рабочим визитом в Беларуси. 

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Своего коллегу Владимир Макей встретил в агрогородке Рымдюны. Это место выбрано не случайно. Его можно считать образцовым примером добрососедства.

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Здесь и в соседних Гервятах проживает более тысячи представителей литовской диаспоры, работают детский сад и школа с литовским языком обучения. Все это показали зарубежному гостю. Министры также пообщались с представителями диаспоры.

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Исходя из программы добрососедства Евросоюза, мы сможем тоже подготовить какую-то визию на будущее. Всё-таки улучшить условия, как и литовского центра культуры здесь, на Беларуси, и соответственно, чтобы условия были улучшены для белорусов, которые обучаются или проводят культурную деятельность в Литве. 

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Визит начинается с позитивного обмена мнениями. С понимания того, что даже если существуют какие-то, даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их. 

Главы ведомств также побывали в Троицком костёле в Гервятах. На 4 февраля запланированы официальные переговоры министров. Встреча пройдет в Минске. После этого ожидается совместное заявление для СМИ. 

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Вероятно, одной из тем переговоров станут углеводороды. 2 февраля Литва подтвердила готовность транспортировать нефть для белорусских НПЗ через Клайпедский незамерзающий порт, а также по литовским железным дорогам.

Визит, которого ждали. Подробности встречи Александра Лукашенко и Майкла Помпео

В последний месяц по поручению Президента белорусское правительство прорабатывает альтернативные варианты поставок углеводородного сырья по формуле «30-30-30». Нефтяной вопрос был обозначен и на субботней встрече нашего президента с госсекретарем США, где Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы полностью обеспечить потребности Беларуси в нефти по конкурентным ценам.

Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Люди в материале: Линас Линкявичюс, Владимир Макей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Литва настроены продолжать диалог, несмотря на некоторые политические разногласия. Это подтверждают обе стороны, сообщили в...
 
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