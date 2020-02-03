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Где можно будет увидеть депутата Марию Василевич в феврале? Узнали

03.02.2020 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY предложили Марии Василевич, одному из самых молодых депутатов парламента и «Мисс Беларусь» 2018 года, ознакомиться с культурной афишей столицы на февраль. Девушка выбрала события, на которые пошла бы сама, — получилась такая вот персонализированная афиша на месяц. Скажем сразу: вечеринок в топе Маши не будет, а вот театральных постановок — достаточно.

Кино


Изучив киноафишу, девушка остановилась на двух фильмах, один из которых — оскаровский фаворит:

— Восхищенные отзывы кинокритиков, интересный актерский состав и высокие рейтинги, думаю, не позволят мне пройти мимо фильма «1917». Картины, посвященные военной тематике, безусловно, и учат зрителя многому, и еще раз напоминают о той бездумной жестокости, до которой может докатиться человечество, если оно не одумается и не вспомнит, что мы — люди, которые не рождены убивать друг друга. К сожалению, об этом человечеству постоянно приходится напоминать.

Фильм «Особенные» рассказывает о работе и жизни двух волонтеров, которые 20 лет работают с детьми и подростками с аутизмом. Картина обещает быть душевной, трогательной и с хорошим житейским юмором. Но главное в ней то, что она поможет переосмыслить взгляды общества в отношении «особенных людей». Кстати, сценарий и режиссура — от создателей уже полюбившегося фильма «1+1».

Третий фильм, который выбрала Мария, — и не фильм вовсе. Это театральная постановка, но — на экране.

— TheatreHD в «Центральном» предоставляет чудесную возможность познакомиться со спектаклями в кино, в частности 18 февраля покажут гениального «Гамлета» в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Концерты и вечеринки


Из концертной афиши столицы Мария заприметила выступления J:МОРС и NaviBand:

— Хотя и привыкли наши люди укорять своих исполнителей, эти две группы — у меня в топе. Знаю много их песен и сама часто слушаю в машине. В общем, лайк!

Привлекло внимание девушки и выступление цирка Cirque du Soleil. Она комментирует почему:

— Давно мечтаю увидеть это чудо своими глазами. Сколько ни слышала отзывов от зрителей, все находятся в диком восторге. Да и в цирке последний раз я была лет в 7, приятно будет вспомнить эту атмосферу. Заодно люди еще раз убедятся в том, что в цирке может быть интересно и без животных…

А вот на тусовках Машу вы вряд ли увидите.

— Не могу похвастаться тем, что хожу по клубам или караоке. Как правило, я быстро устаю от такого формата отдыха. А вот, например, стендап давно хочу посетить: уверена, этот вариант будет мне по душе, — делится Мария.

Выставки


В феврале Марию наверняка можно будет встретить на выставке «Неизвестный Ван Гог»:

— Обожаю работы этого художника. Кстати, тем, кто также любит его творчество, очень советую к прочтению книгу «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна — это биографический роман о Ван Гоге. Книга поможет еще глубже проникнуться творчеством художника и понять его работы.

Театр


Одним из своих любимых театров девушка называет РТБД. Из пяти спектаклей, на которые она сходила бы в феврале, четыре — как раз оттуда. Еще один — хит Купаловского:

— Могу посоветовать зрителям спектакль «Мудрамер». По сюжету, изобретатель сконструировал аппарат по измерению интеллекта… Тут много юмора, очень ясно раскрываются персонажи, а вместе с тем и такие проблемы в социуме, как бюрократия, лень, беспринципность, подхалимство и равнодушие.

«Тры Жызэлі» — история француженки, которая большую часть жизни провела в белорусской деревне. Здесь захватывающий сюжет и блистательная игра актеров.
Также рекомендую обратить внимание на «Паляванне на сябе». Сама же надеюсь попасть на «Бетон», если билеты еще остались (остались. — Прим. ред.).

В театре Янки Купалы Машу привлек «Рэвізор»:

— Тут без пояснений… легенда Купаловского! — восхищается депутат. А еще добавляет: — Изучая афишу, наткнулась на работы экспериментального театра EYE и спектакли в Оk16. Давно хотела посмотреть подобные постановки.

Места


Мы спросили у «Мисс Беларусь — 2018», в какие заведения она предпочитает ходить в свободное время. И узнали, что в числе ее любимых ресторанов — ButterBro и летняя терраса Ember. Так что всегда можно пойти в эти места: они, в отличие от событий, доступны каждый день.

Другие мероприятия вы можете найти на AFISHA.TUT.BY. Сервис обновляется ежедневно.

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AFISHA.TUT.BY предложили Марии Василевич - одному из самых молодых депутатов парламента и «Мисс Беларусь» 2018 года - ознакомиться с культурной афишей столицы на февраль....
 
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