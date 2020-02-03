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В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

03.02.2020 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя водитель Volkswagen двигалась по улице Ленина, когда 32-летняя гражданка по пешеходному переходу пересекала проезжую часть. 

В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Произошёл наезд. Пешеход получила ушибы таза и коленных суставов, а также ссадины. Пострадавшая госпитализирована. 

По факту аварии ведётся проверка. 

В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Минске Subaru сбил велосипедиста.

Парень ехал во встречном направлении по проезжей части – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя...
 
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