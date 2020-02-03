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В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина.
Как
Произошёл наезд. Пешеход получила ушибы таза и коленных суставов, а также ссадины. Пострадавшая госпитализирована.
По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске Subaru сбил велосипедиста.
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Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя...
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