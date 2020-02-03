В Скиделе Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 января около семи вечера в Скиделе на пешеходном переходе была травмирована женщина.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 52-летняя водитель Volkswagen двигалась по улице Ленина, когда 32-летняя гражданка по пешеходному переходу пересекала проезжую часть.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Произошёл наезд. Пешеход получила ушибы таза и коленных суставов, а также ссадины. Пострадавшая госпитализирована.

По факту аварии ведётся проверка.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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