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II городской конкурс чтецов «Музыка слов» состоится в Бресте
03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Школа "Май Бэби" объявляет городской конкурс чтецов "Музыка слов" - декламирование поэтических произведений на английском, немецком, польском, испанском, французском и китайском языках.
Если ты талантлив и являешься учеником школы "Май Бэби" или любого учебного заведения Бреста и тебе от 5 до 18 лет, ждём твоей
Порядок выступления на конкурсе:
Дата проведения конкурса: 22 февраля 2020 года.
Место проведения: ГУК "Брестская городская библиотека им. А. С. Пушкина".
Заявки на участие в конкурсе принимаются по факсу 8 0162 20-52-49 или по e-mail
Телефон для справок: +375 29 8-720-720.
Взнос за участие в конкурсе - 5 рублей перечисляется на
Победителей ждут призы!
Ознакомиться с положением можно по
Учредители конкурса:
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