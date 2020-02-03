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II городской конкурс чтецов «Музыка слов» состоится в Бресте

03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Школа "Май Бэби" объявляет городской конкурс чтецов "Музыка слов" - декламирование поэтических произведений на английском, немецком, польском, испанском, французском и китайском языках.

II городской конкурс чтецов «Музыка слов» состоится в Бресте

Если ты талантлив и являешься учеником школы "Май Бэби" или любого учебного заведения Бреста и тебе от 5 до 18 лет, ждём твоей заявки на участие!

Порядок выступления на конкурсе:

  • представление автора исполняемого стихотворения;
  • представление названия исполняемого стихотворения (если оно есть);
  • непосредственное исполнение художественного произведения;
  • длительность выступления каждого участника - не более 2 минут;
  • во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, декорации, грим, костюм.

Дата проведения конкурса: 22 февраля 2020 года.

II городской конкурс чтецов «Музыка слов» состоится в Бресте

Место проведения: ГУК "Брестская городская библиотека им. А. С. Пушкина".

Заявки на участие в конкурсе принимаются по факсу 8 0162 20-52-49 или по e-mail muzykaslova@yandex.by до 16 февраля.

Телефон для справок: +375 29 8-720-720.

Взнос за участие в конкурсе - 5 рублей перечисляется на благотворительный счёт общественной организации "Детское время".

Победителей ждут призы!

Ознакомиться с положением можно по ссылке.

Положение о конкурсе.

Заявка участника.

Учредители конкурса:

  • Школа "Май Бэби";
  • ГУК "Брестская городская библиотека им А. С. Пушкина";
  • Брестское общественное объединение "Детское время".
 
Теги: Брест
 
 
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