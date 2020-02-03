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Кремль не верит в сверхблизкое сближение Беларуси и США

03.02.2020 20:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Развитие отношений Беларуси и США — это их суверенное право, но "сверхблизкое сближение" двух стран - маловероятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», - отметил Песков.

Он пояснил, что не хотел бы комментировать контакты партнеров с третьими странами, передают РИА «Новости».

«Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», - сказал Песков.

У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер, очень близкий характер, напомнил пресс-секретарь Путина.

«У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, что Госсекретарь США Майкл Помпео 1 февраля посетил Минск. Это первый визит такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет. В ходе визита госсекретарь провел переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

При этом, главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не планируют контактов в ближайшее время, однако взаимодействие между Минском и Москвой осуществляется на экспертном и высоком уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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Развитие отношений Беларуси и США — это их суверенное право, но "сверхблизкое сближение" двух стран - маловероятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
 
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