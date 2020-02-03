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Кремль не верит в сверхблизкое сближение Беларуси и США
Источник материала: БДГ
Развитие отношений Беларуси и США — это их суверенное право, но "сверхблизкое сближение" двух стран - маловероятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По сути, там вряд ли можно говорить о сверхблизком сближении», - отметил Песков.
Он пояснил, что не хотел бы комментировать контакты партнеров с третьими странами,
«Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», - сказал Песков.
У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер, очень близкий характер, напомнил пресс-секретарь Путина.
«У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», -
Напомним, что Госсекретарь США Майкл Помпео
При этом, главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Развитие отношений Беларуси и США — это их суверенное право, но "сверхблизкое сближение" двух стран - маловероятно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
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