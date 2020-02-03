ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Награждены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ленинского района

03.02.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Седьмой год победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление определяли путем народного голосования, организованного порталом Виртуальный Брест. Если в 2013 году от предприятий, организаций, учреждений и частных лиц было подано 25 заявок, то в 2019 году - 66. Участникам конкурса брестчане отдали около 29 тысяч своих голосов.

Награждены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ленинского района

Победителей награждал глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский. Председатель Совета развития молодежного предпринимательства Дмитрий Песков за первые места вручал памятный сувенир – традиционную «Ель».

Награждены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ленинского района

Объявляем победителей согласно номинациям конкурса:

«Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного образования»:

1-е место - ГУО «Ясли-сад № 20 г. Бреста».

2-е место - ГУО «Ясли-сад № 71 г. Бреста».

3-е место - ГУО «Ясли-сад № 56 г. Бреста».

«Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования»:

1-е место - ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста».

2-е место - ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева».

3-е место - ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста».

«Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы:

1-е место - УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1».

2-е место - ГУ «Брестский областной театр кукол».

3-е место - ГУП «Лечебно-консультативная поликлиника».

«Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории»:

1-е место - ОАО «Брестский мясокомбинат», с выплатой денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин.

2-е место - Филиалу «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

3-е место - ОАО «Брестгазоаппарат» СП и ОАО «Брестское мороженое».

«Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства»:

1-е место - КПУП «Брестводоканал».

2-е место - КУПП «Брестское котельное хозяйство».

3-е место - БКУП «Парк культуры и отдыха».

«Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта»:

1-е место - Аптека № 3 Брестского ТП РУП «Фармация» и Вокзал Брест-Центральный Брестского отделения транспортного РУП «Бел. ж.д.».

2-е место - Брестский филиал РУП электросвязи «Белтелеком».

«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:

1-е место - Кафе «Апельсин» ТПУКП «Плодоовощ».

2-е место - Сеть кофеен «Параграф» ООО «Параграф Групп».

3-е место - Кафе «Наша пицца» ООО «Вкусно и легко».

«Лучшее новогоднее оформление частного подворья»:

1-е место - семья Лепехи (ул. Дубровская, 82).

2-е место - семья Цыбульских (ул. Шишкина, 2-3).

3-е место - семья Демчук (пер. Веселый, 21/1).

Награждены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ленинского района

За активное участие в новогоднем оформлении Ленинского района г. Бреста Благодарственные письма администрации были вручены коллективам: ГУО «Ясли-сад № 75 г. Бреста»; ГУО «Ясли-сад № 29 г. Бреста»; ГУО «Ясли-сад № 79 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста»; ИООО «АНРЕКС»; Производственному УП «Брествторчермет»; Филиалу «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго»; Региональному филиалу ОАО «Белкнига» «Бресткнига» и семье Костецких.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Седьмой год победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление определяли путем народного голосования, организованного порталом Виртуальный Брест. Если в 2013...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Новака нервы оказались крепче. Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика