Награждены победители конкурса на лучшее новогоднее оформление Ленинского района

Источник материала: Виртуальный Брест

Седьмой год победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление определяли путем народного голосования , организованного порталом Виртуальный Брест. Если в 2013 году от предприятий, организаций, учреждений и частных лиц было подано 25 заявок, то в 2019 году - 66. Участникам конкурса брестчане отдали около 29 тысяч своих голосов.





Победителей награждал глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский. Председатель Совета развития молодежного предпринимательства Дмитрий Песков за первые места вручал памятный сувенир – традиционную «Ель».





Объявляем победителей согласно номинациям конкурса:

«Лучшее новогоднее оформление учреждения дошкольного образования»:

1-е место - ГУО «Ясли-сад № 20 г. Бреста».

2-е место - ГУО «Ясли-сад № 71 г. Бреста».

3-е место - ГУО «Ясли-сад № 56 г. Бреста».

«Лучшее новогоднее оформление учреждения общего среднего образования»:

1-е место - ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста».

2-е место - ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева».

3-е место - ГУО «Средняя школа № 5 г. Бреста».

«Лучшее новогоднее оформление учреждения бюджетной сферы:

1-е место - УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1».

2-е место - ГУ «Брестский областной театр кукол».

3-е место - ГУП «Лечебно-консультативная поликлиника».

«Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории»:

1-е место - ОАО «Брестский мясокомбинат», с выплатой денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин.

2-е место - Филиалу «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго».

3-е место - ОАО «Брестгазоаппарат» СП и ОАО «Брестское мороженое».

«Лучшее новогоднее оформление предприятия жилищно-коммунального хозяйства»:

1-е место - КПУП «Брестводоканал».

2-е место - КУПП «Брестское котельное хозяйство».

3-е место - БКУП «Парк культуры и отдыха».

«Лучшее новогоднее оформление предприятий сферы услуг, банков, транспорта»:

1-е место - Аптека № 3 Брестского ТП РУП «Фармация» и Вокзал Брест-Центральный Брестского отделения транспортного РУП «Бел. ж.д.».

2-е место - Брестский филиал РУП электросвязи «Белтелеком».

«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:

1-е место - Кафе «Апельсин» ТПУКП «Плодоовощ».

2-е место - Сеть кофеен «Параграф» ООО «Параграф Групп».

3-е место - Кафе «Наша пицца» ООО «Вкусно и легко».

«Лучшее новогоднее оформление частного подворья»:

1-е место - семья Лепехи (ул. Дубровская, 82).

2-е место - семья Цыбульских (ул. Шишкина, 2-3).

3-е место - семья Демчук (пер. Веселый, 21/1).





За активное участие в новогоднем оформлении Ленинского района г. Бреста Благодарственные письма администрации были вручены коллективам: ГУО «Ясли-сад № 75 г. Бреста»; ГУО «Ясли-сад № 29 г. Бреста»; ГУО «Ясли-сад № 79 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста»; ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста»; ИООО «АНРЕКС»; Производственному УП «Брествторчермет»; Филиалу «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго»; Региональному филиалу ОАО «Белкнига» «Бресткнига» и семье Костецких.