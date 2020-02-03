ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

03.02.2020 20:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Токсичные ферменты оказывают воздействие на головной мозг и на сердце». Что нужно знать о коронавирусе

Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, и в анамнезе посещение Китайской Народной Республики, здесь должен быть весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериалов, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, обработке защитной одежды того медицинского персонала, который осуществлял транспортировку.

Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус

Люди в материале: Владимир Караник
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика