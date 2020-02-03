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Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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