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Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью обсудят эксперты СНГ в Минске

04.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции развития информационного обмена между компетентными органами государств Содружества и органами СНГ в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью и решения Совета глав государств по данному вопросу состоится 4 — 5 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью обсудят эксперты СНГ в Минске

Разработчиком проекта концепции выступило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Документ направлен на дальнейшее развитие межгосударственного информационного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и создание эффективных организационных механизмов, унифицирующих порядок скоординированного обмена информацией в сфере противодействия транснациональной преступности во всех формах ее проявления.

Разработчиком проекта концепции выступило Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Документ направлен на дальнейшее развитие межгосударственного информационного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и создание эффективных организационных механизмов, унифицирующих порядок скоординированного обмена информацией в сфере противодействия транснациональной преступности во всех формах ее проявления.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов Концепции развития информационного обмена между компетентными органами...
 
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