«Может, нам стоит сосредоточиться на своих проблемах?». Мнение о панике вокруг коронавируса

Источник материала: Tut.by

В эти дни, кажется, нет темы более обсуждаемой, чем коронавирус. И даже люди, которые никогда не были ипохондриками, испытывают легкую тревогу. А вот наш колумнист Александр Зантович — нет, и он расскажет, почему.

Мне очень нравится коронавирус. Я, конечно, не микробиолог, не могу восхититься его ДНК и белковой оболочкой. Но наблюдать за ним, сидя на своем уютном диване очень увлекательно.

Хорошая эпидемия, масштабная и опасная, — один из самых захватывающих сюжетов. Это прекрасно знают как сценаристы кино и сериалов, так и сотрудники средств массовой информации. Вот первые пострадавшие. От чего — не ясно. Интрига… Смутные догадки медиков: это не просто болезнь. Это вирус! А вот и первые жертвы! Не волнуйтесь, меры принимаются. А вот кого-то нашли с такими же симптомами в Минском районе. А, нет! Ошибочка! Это просто краснуха…

Оторваться от этих новостей решительно невозможно. Просмотры и рейтинги обеспечены!



3D модель Alphacoronavirus 1. Изображение: wikimedia.org

В медийном плане экзотическая заразная болезнь даже круче авиакатастрофы. Если упал самолет, это тоже отличный инфоповод. Но поскольку падает он лишь однажды, надолго растянуть эту историю сложновато. Пропал с радаров, нашли обломки, безутешные родственники, черный ящик, ошибка пилота… Максимум три-четыре заметки или репортажа.

А вот эпидемия развивается постоянно, согласно всем законам драмы. Количество заболевших растет, лекарство ищут, но не могут найти, болезнь собирает свою страшную жатву, изолируются целые города, строятся больницы и так далее, и так далее. Опасность постоянно и зримо возрастает, как ей и положено в качественном триллере.

Естественно, нам расскажут, как наши власти борются с этой новой угрозой, и насколько мы хорошо готовы. У нас, слава Богу, чистота, порядок, гигиена, медицина. Не то, что там, где очаг. Так что волноваться, естественно, не о чем. Но витаминки лучше попить.



Фото: Reuters

Несмотря на успокоительную официальную риторику, иные люди настолько возбуждаются, что даже начинают рассуждать о том, кто виноват. Не то глобализация, не то пришельцы, не то американцы, смотря какая теория заговора ближе по духу.

А мне вот почему-то смешно. Нет, меня ни в коем случае не веселят опасные болезни и смерти людей. Но я стараюсь смотреть на факты объективно.

А объективно выходит, что истерика вокруг масштабов происходящего, мягко говоря, слегка преувеличена.

Например.

В четырнадцатом веке чума выкосила по разным оценкам от 30 до 60 процентов населения Европы.

Или посвежее. Во время Первой мировой войны от испанского гриппа, также известного как испанка, умерло от 50 до 100 миллионов человек. Гораздо больше, чем от непосредственно самой войны. Заражено было около 29,5% населения планеты!

Вот это были пандемии! Не чета нынешним.

Современные эпидемии — они, по моему мнению, скорее телевизионные или интернет-эпидемии. По большому счету, они существуют в нашем сознании, а не в нашей реальности, и градус паники повышают СМИ и соцсети, а не фактическое положение вещей.



Фото: Reuters

Я прекрасно понимаю, что не стали бы китайцы просто так обносить земляными валами целые города и заливать улицы химикатами. Но если вернуться к цифрам и Беларуси…

Число погибших от ужасного коронавируса, на момент написания этой статьи, что-то трехсот шестидесяти человек. На полуторамиллиардное население Поднебесной. На почти восьмимиллиардное население планеты Земля.

Причем буквально следом за новостью о том, что Китай эвакуирует иностранцев, в ленте идет новость о том, что в нашей благополучной стране рак унес за год семнадцать тысяч жизней. Семнадцать тысяч!

То есть, почти в полсотни раз больше, чем злобный коронавирус! Так может, это нам нужно куда-нибудь эвакуироваться, подальше от районов, где до сих пор «фонит» с восемьдесят шестого?

Может, нам стоило бы сосредоточиться на своих проблемах? Озадачиться предприятиями, возле которых листва на деревьях желтеет в июне, свинокомплексами, что сливают отходы в отнюдь не китайские реки или перспективой хранения ядерных отходов?

Нет, это не интересно. Давайте лучше всей страной переживать за китайский коронавирус и отправлять в Китай гуманитарную помощь. Помощь самой крупной экономике в мире. Стране, где способны построить больницу за шесть дней. Государству с гигантскими ресурсами и железной дисциплиной.



Фото: Reuters

Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, они там, конечно, без наших одеял не справятся.

Мы живем в странное время, ей богу!

Более вероятно умереть от укуса осла, чем в авиакатастрофе. Но мы боимся летать.

Проще встретиться с праотцами, подавившись акульим мясом, чем от атаки акулы. Но мы с опаской заходим в море.

Мы не уверены в том, что Земля круглая, измеряем авторитет экспертов числом подписчиков и с подозрением косимся на китайцев в торговых центрах.

И по мере того, как наши соображения заменяют новостные ленты и сетевые алгоритмы, привычка думать встречается все реже.

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