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В женской колонии мамам не дают декретный отпуск. Могилевские правозащитники потребовали от властей с этим разобраться

04.02.2020 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кроме того, они пожаловались на неэффективное использование денежных ресурсов в исправительном учреждении.

Правозащитники «Могилевской весны» Алексей Колчин, Борис Бухель, Саша Райкон и Александр Бураков обратились в Комитет госконтроля и Министерство труда и соцзащиты с жалобой на администрацию женской исправительной колонии №4 г. Гомеля, пишет mspring.online

По информации правозащитников, в январе 2019 года в Исправительной колонии №4 Управления ДИН МВД по Гомельской области было открыто общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет.

Предполагалось, что в новом жилом корпусе осуждённые женщины, имеющие грудных детей, смогут жить в комфортных условиях: у каждой матери с ребёнком должна была появиться отдельная спальня с мебелью, включая детскую кроватку и пеленальный столик; на этаже пост медсестры, санузел, игровая комната.

Однако как стало известно правозащитникам от освободившихся из колонии женщин, мамы с детьми в возрасте до трех в исправительном учреждении были лишены права на отпуск по уходу за ребенком, несмотря на то, что он им гарантирован Трудовым кодексом (ст.185).

«Известно, что рожать осуждённые женщины ездят под конвоем в гомельский городской роддом. Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам, право на который закреплено в статье 184 Трудового кодекса Республики Беларусь. Но после этого новорождённого отдают в Дом ребёнка ИК №4, расположенный здесь же, на территории колонии, а мать заставляют выходить на работу в промзону колонии», — указали в жалобе в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты правозащитники.

Их также возмутил тот факт, что мамы в колонии не получают положенных им законом социальных выплат.

Члены «Весны» потребовали от Минтруда разобраться, почему заключенные женской колонии лишены декретного отпуска и соответствующих денег, а также обеспечить для мам исполнение трудового законодательства.



Кроме того, Колчин, Бухель, Райкон и Бураков направили ещё одну жалобу в Комитет государственного контроля – от него они потребовали провести проверку, почему общежитие для мам с детьми, которое с помпой открывал экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, почти не используется:

«Часть здания используется лишь для отбытия наказания несовершеннолетними осуждёнными девушками, число которых не превышает 10 человек, а также под филиал средней школы. При этом бывшие учащиеся филиала школы жаловались на постоянный холод в помещениях. Таким образом, средства, вложенные в реконструкцию здания общежития для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет потрачены впустую, так как не дали ожидаемого эффекта», — считают правозащитники.

FacebookVKTwitterOdnoklassnikiTelegramПравозащитники «Могилевской весны» Алексей Колчин, Борис Бухель, Саша Райкон и Александр Бураков обратились в Комитет госконтроля и Министерство труда и соцзащиты с жалобой на администрацию женской исправительной колонии №4 г. Гомеля.

По информации правозащитников, в январе 2019 года в Исправительной колонии №4 Управления ДИН МВД по Гомельской области было открыто общежитие для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет.

Предполагалось, что в новом жилом корпусе осуждённые женщины, имеющие грудных детей, смогут жить в комфортных условиях: у каждой матери с ребёнком должна была появиться отдельная спальня с мебелью, включая детскую кроватку и пеленальный столик; на этаже пост медсестры, санузел, игровая комната.

Однако как стало известно правозащитникам от освободившихся из колонии женщин, мамы с детьми в возрасте до трех в исправительном учреждении были лишены права на отпуск по уходу за ребенком, несмотря на то, что он им гарантирован Трудовым кодексом (ст.185).



«Известно, что рожать осуждённые женщины ездят под конвоем в гомельский городской роддом. Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам, право на который закреплено в статье 184 Трудового кодекса Республики Беларусь. Но после этого новорождённого отдают в Дом ребёнка ИК №4, расположенный здесь же, на территории колонии, а мать заставляют выходить на работу в промзону колонии», — указали в жалобе в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты правозащитники.

Их также возмутил тот факт, что мамы в колонии не получают положенных им законом социальных выплат.

Члены «Весны» потребовали от Минтруда разобраться, почему заключенные женской колонии лишены декретного отпуска и соответствующих денег, а также обеспечить для мам исполнение трудового законодательства.

Кроме того, Колчин, Бухель, Райкон и Бураков направили ещё одну жалобу в Комитет государственного контроля – от него они потребовали провести проверку, почему общежитие для мам с детьми, которое с помпой открывал экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич, почти не используется:

«Часть здания используется лишь для отбытия наказания несовершеннолетними осуждёнными девушками, число которых не превышает 10 человек, а также под филиал средней школы. При этом бывшие учащиеся филиала школы жаловались на постоянный холод в помещениях. Таким образом, средства, вложенные в реконструкцию здания общежития для совместного проживания осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет потрачены впустую, так как не дали ожидаемого эффекта», — считают правозащитники.
 
Теги: Гомель
 
 
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Кроме того, они пожаловались на неэффективное использование денежных ресурсов в исправительном учреждении.
 
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