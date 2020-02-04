«Савушкин продукт» стал самым успешным брендом в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси назвали самые успешные бренды страны. Лучшим стал «Савушкин продукт», который и взял Гран-при конкурса «Бренд года». Брестский производитель также оказался безоговорочным лидером в 4 продуктовых категориях – от масла до глазированных сырков.





Самые успешные бренды выявил национальный опрос. Свои предпочтения высказали опрошенные по всей стране респонденты, которые вошли в репрезентативную выборку из 40 тысяч кандидатов. Участников просили назвать бренды, которые они знают и предпочитают.

Рейтинг брендов почти с пятикратным отрывом возглавил «Савушкин продукт», получив звание самого успешного бренда в Беларуси. На втором месте – «Санта Бремор», на третьем – «Белита Витекс». В первую пятерку также вошли «Спартак» и Mark Formelle.

«Савушкин продукт» стал бесспорным лидером во всех регионах страны. Наиболее сильны позиции бренда в Минской, Витебской и Брестской областях. Опрос также показал, что продукция «Савушкина» очень популярна среди семей. Причем бренд особенно востребован среди людей с высшим образованием. Среди почитателей преобладает женская аудитория, что, впрочем, актуально почти для всех брендов.

«Растущая популярность бренда – результат нашего стремления максимально соответствовать запросам и ожиданиям потребителей: их стилю, образу жизни и их интересам. Наш бренд живет и развивается вместе со своим потребителем, активно участвует в его жизни, помогая грамотно организовать будни и досуг, показывая все плюсы здорового образа жизни. Мы открыты к общению: проводим молочные фестивали, учим правильному питанию и ЗОЖ вместе с врачами, диетологами, поварами и профессиональными тренерами. Для нас это не просто способ коммуникации, а образ жизни, создающий территорию комфорта и заботы во всех регионах присутствия нашего бренда», – отмечают в компании «Савушкин продукт».

Опрос также определил любимые молочные продукты белорусов. Так, в творожной категории с трехкратным перевесом победил «Савушкин», который выбирают 61% потребителей. Среди тех, кто его пробовал, высока доля почитателей – 67%. Среди всех сыров и масла белорусы больше всего предпочитают две марки – «Савушкин» и «Брест-Литовск». А открытием года можно назвать глазированные сырки тоже от «Савушкина», которые всего за год стали лидерами в своих категориях и получили высший статус – «Бренд-лидер».

«Савушкин продукт» – лидер молочной отрасли Беларуси и наряду с транснациональными корпорациями входит в ТОП-3 крупнейших молочных компаний в странах СНГ. Продукция компании поставляется в более чем 30 стран мира. Производитель играет большую роль в развитии молочного сектора страны. Отчасти благодаря его успехам Беларусь вошла в число крупнейших экспортеров «молочки» в Европе.

Конкурс «Бренд года» проводится уже 18 лет. Каждый год победителей определяют примерно в 150 категориях.