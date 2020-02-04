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Картины и фронтовые письма — выставка подаренных предметов откроется в Гомеле

04.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Выставка «Музею with love» откроется 6 февраля в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Картины и фронтовые письма — выставка подаренных предметов откроется в Гомеле
Фото из архива

На вернисаже презентуют часть предметов, для которых музей стал домом в 2019-м. «В прошлом году наш музей отметил вековой юбилей. Сродни живому организму, он продолжает расти и развиваться, при этом оставаясь вне времени. Именно музейные предметы позволяют перенестись в любой из исторических периодов», — рассказали в государственном историко-культурном учреждении. Во дворце отметили, что благодаря альтруистическим поступкам неравнодушных людей собрание все это время прирастало предметами, достойными музейного статуса. В минувшем году оно пополнилось 1,3 тыс. экспонатами.

Новая экспозиция познакомит с палеонтологическими находками, предметами ткачества и вышивки, документами, фотографиями, предметами быта. Например, семья Лобяк передала в дар музею немецкие часы начала ХХ века марки Le Roi a Paris, а также фронтовые письма из семейного архива.

Уникальные предметы поступили от семьи Спиридоновых. Это изображения на стекле на тему русско-турецких войн второй половины XIX века.

Большой интерес представляет комплекс ценных документов по краеведческой тематике и истории музея, переданный гомельским коллекционером Игорем Гринько.

2019 год стал урожайным для коллекции изобразительного искусства, добавили во дворце. В числе наиболее ценных — картина художника, академика Императорской Академии художеств Виктора Зарубина «Поселок в Нормандии» (1924). Подарены музею и работы гомельского художника Василия Кравцова. Также в дар получены авторские произведения от художников Роберта Ландарского, Ивана Андросюка, Андрея Крылова, Владимира Андреянова, Глеба Отчика, Ларисы Зуевой, Александра Костюченко и др.

Статус музейных обрели и многие другие предметы, в том числе преподнесенные музею в день юбилея коллегами и партнерами. Многие из приобретенных, а также отреставрированных экспонатов уже заняли свое место в музейных экспозициях, стали частью дворцовых интерьеров.

Выставка «Музею with love» будет работать по 22 марта.

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставка "Музею with love" откроется 6 февраля в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском...
 
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