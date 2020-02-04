ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь российских миллиардеров увеличили свои состояние в январе на 2,7 миллиарда долларов

04.02.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Семь российских миллиардеров увеличили свои состояние в январе на 2,7 миллиарда долларов

Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на 2,7 млрд долларов, тогда как для 16 россиян завершившийся месяц обернулся потерями в размере около 8 млрд долларов.

Как свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), по итогам января на 1,44 млрд долларов выросли активы совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова - на 600 млн долларов, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова - на 247 млн долларов, вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна - на 237 млн долларов, сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова - на 145 млн долларов, заместителя председателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева - на 38,9 млн долларов, председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга - на 22,5 млн долларов, пишет РБК.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на 2,7 млрд долларов, тогда как для 16 россиян завершившийся месяц обернулся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футбольная команда VRP Consulting Брест стала абсолютным чемпионом зимней Brest IT League
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика