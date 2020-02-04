Семь российских миллиардеров увеличили свои состояние в январе на 2,7 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник





Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на 2,7 млрд долларов, тогда как для 16 россиян завершившийся месяц обернулся потерями в размере около 8 млрд долларов.

Как свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), по итогам января на 1,44 млрд долларов выросли активы совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина, главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова - на 600 млн долларов, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова - на 247 млн долларов, вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна - на 237 млн долларов, сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова - на 145 млн долларов, заместителя председателя совета директоров «ФосАгро» Андрея Гурьева - на 38,9 млн долларов, председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга - на 22,5 млн долларов, пишет РБК.