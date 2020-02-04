Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Источник материала: Вороновская газета





Число жертв коронавируса продолжает расти. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что 2 тыс. 788 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 361 погибшем от нового типа пневмонии.

Напомним, в конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии.

Источник: ОНТ