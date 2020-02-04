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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425
04.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число жертв коронавируса продолжает расти. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425. Об этом
Уточняется, что 2 тыс. 788 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 361 погибшем от нового типа пневмонии.
Напомним, в конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной
Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку
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Число жертв коронавируса продолжает расти. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае...
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