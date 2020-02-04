Молодых художников приглашают поучаствовать в выставке «Арт-панорама-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Каждый год в Новом замке в Гродно открывается выставка, которая всегда пестрит оригинальными творческими идеями и интересными работами в самых современных техниках. Этот год исключением не стал.

Прием заявок на участие в выставке «Арт-панорама-2020. Молодые художники Беларуси» уже начался и продлится до 5 апреля. Стать участниками выставки приглашаются художники в возрасте до 35 лет, которые имеют высшее художественное образование или являются студентами II – VI курсов высших учебных заведений.

К участию в выставке принимаются не более пяти произведений от каждого автора. Фотографии произведений должны быть представлены в формате JPEG (размером не более 300 Кb) и содержать следующую информацию: название, материал, техника, год и место создания, размер.

здесь. Подробные условия участия в выставке ищите





К слову, с 24 января в Сенаторском зале историко-археологического музея вниманию зрителей – выставка «Новые поступления». Можно увидеть здесь произведения гродненских художников, которые с недавнего времени хранятся в фондах музея.

– Каждый год, начиная с 2012 года, наш музей приобретает лучшие произведения гродненских художников. Творческие достижения современных гродненских художников являются частью культурного наследия в целом. И понятно, что существует необходимость в их сохранении, популяризации и демонстрации. Благодаря проведению закупки, работы не уедут из страны и не останутся неизвестными в частных коллекциях, а сохранятся в городе, где жили и работали их авторы, и станут доступны широкому кругу посетителей, – пояснили в историко-археологическом музее.





Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by