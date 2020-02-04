Источник материала: Новости Волковыска

Глава государства требует поднять валовое производство свинины в живом весе до уровня 2012-го — 472,5 тысячи тонн. После того года из-за угрозы АЧС, а также низкой эффективности закрыли много мелких ферм, мяса стали получать меньше. Несомненно, меры принимались: росли привесы и поголовье, строились новые комплексы. И все же поставленная задача пока не выполнена — за 2019 год вышли на уровень почти 425 тысяч тонн. Это 89,8 процента к 2012 году. Поручение Президента выполнено только двумя областями — Витебской и Минской. Брестской, Гомельской и Гродненской — на 73—85 процентов. Хуже всего ситуация в Могилевской области — всего 57 процентов. К 2018 году производство свинины составило 99,3 процента и снизилось на 2,8 тысячи тонн. Спад произошел в Гродненской и Могилевской областях, сообщает sb.by.

Как развивается отрасль, какие проблемы мешают двигаться вперед? Об этом шла речь в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, где подведены итоги работы свиноводства за прошлый год и поставлены задачи на перспективу.

Более 92 процентов свинины получают на 115 промышленных комплексах. За прошлый год 47 из них снизили производство к уровню 2018-го. В Могилевской области — 10 из 12. Сейчас в сельхозорганизациях 2 миллиона 540 тысяч голов, на 69 тысяч больше, чем годом ранее. Однако Витебская и Гомельская области снизили поголовье на 16 и 8 тысяч соответственно.

Радует то, что впервые удалось преодолеть рубеж среднесуточных привесов в 600 граммов, отметил заместитель начальника главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Иван Царик. За 2019-й показатель составил 608, более 600 граммов получено на 52 комплексах. Лучший результат в Брестской области — 697 граммов. Огорчает, что в Гомельской и Могилевской — лишь 449 и 457 граммов соответственно. Есть и антирекорды. ОАО «Агрокомбинат «Восход» Могилевского района когда-то по производству свинины было одним из лучших в стране, среднесуточные привесы не опускались ниже 600 граммов. Но за прош­лый год производство свинины упало на 21 процент, привес всего 281 грамм.

Один из резервов увеличения производства — рост приплода поросят. Здесь прибавили только Гомельская и Минская области. Самый больший минус в Гродненской и Брестской областях — 40 тысяч и 34 тысячи голов соответственно. В целом по отрасли за 2019 год по сравнению с 2018-м недополучено почти 105 тысяч голов приплода. Специалисты подсчитали: потеряно около 10 тысяч тонн мяса.

Об эффективности работы судят и по количеству полученных поросят на одну свиноматку. За один опорос в прош­лом году вышло 10,2 — на 0,3 больше, чем в 2018-м. Разница по регионам небольшая: от 9 до 10,8. Но за год показатели разнятся: Брестская область — 25,1; Витебская — 15,8; Гомельская — 17,6; Гродненская — 21,1; Минская — 23,5; Могилевская — 15,3. В среднем по стране — 20,1. Почему такая существенная разбежка?

Начальник отдела по племенной работе в свиноводстве и коневодстве Белплемживобъединения Ирина Коношенкова пояснила: на Брестчине на одно животное приходится 2,4 опороса, а на Могилевщине — только 1,5. В среднем — 2,0. Здесь как в зеркале отражена работа служб, занятых воспроизводством стада.

На результаты воспроизводства оказывает влияние множество факторов. Один из них — качество маточного поголовья. В Брестской области 93 процента чистопородных и двухпородных свиноматок, Гомельской — 83, Гродненской — 100, Минской — 87, Могилевской — 60. А в Витебской — только помеси. Там используют ротационную схему скрещивания, занимаются саморемонтом маточного поголовья. А это, как заметил первый заместитель генерального директора НПЦ НАН по животноводству Иван Шейко, путь в никуда. Нужно обновлять поголовье племенными животными со специализированных предприя­тий. Это позволяет без дополнительных затрат получать в среднем от свиноматки на три поросенка больше.

Но и в начавшемся году руководители витебских свинокомплексов заявили, что не будут приобретать племенных животных. Причина — нет карантинников. По этому поводу министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько заметил: в регионе много пустующих помещений, их следует приспособить. Кроме того, можно сделать межхозяйственные и межрайонные. Было бы желание.

Иван Шейко поднял и проблему использования импортных пород свиней. Зачастую она сводится некоторыми «авторитетами» к возможной замене животных отечественных пород на зарубежные. Это полное заблуждение и недооценка собственных генетических ресурсов. Как показывает практика и многочисленные эксперименты, животные западных пород в условиях технологии наших промышленных комплексов проходят очень сложную адаптацию и акклиматизацию. При этом наблюдаются большой отход поголовья и снижение продуктивности.

Важный аргумент в пользу отечественных пород — качество мяса. Известно, что биологическая полноценность свинины зависит от количества в ней незаменимых аминокислот и в первую очередь определяется триптофан-оксипролиновым соотношением. Чем выше число этой разницы, тем ценнее свинина. Экспериментально установлено, что у белорусских пород, например, у черно-пест­рой, это соотношение 10:1 (наивысшее качество), у белорусской мясной и белорусской крупной белой — около 8:1 (высокое качество), а у большинства западных пород (йоркшир, ландрас, пьетрен и др.), завезенных на наши промышленные комплексы, не более 4:1, то есть в два раза меньше.

Да, полностью отказываться от импорта не надо. Но заво­зить следует только для селекционной работы на нуклеусы, где ведутся породообразовательный процесс и создание новых высокопродуктивных генотипов. Используя приемы и методы вводного и поглотительного скрещивания животных западной селекции со свиньями белорусских пород при создании специализированных мясных генотипов, можно в 2,5-3 раза сократить сроки получения конкурентоспособной мясной свинины и сэкономить значительные денежные средства.

Даже неспециалисту понятно: чем меньше падеж животных, тем больше можно получить мяса. В свиноводстве в прошлом году он сократился на 22,7 процента. Процент падежа к обороту стада составил 6,5 — минус 1,8 к уровню 2018-го. Увеличение падежа допустили 2 области: Витебская — плюс 16 тысяч голов и Минская — плюс 11,8 тысячи.

Обратимся к конкретным предприятиям. В ОАО «СГЦ «Западный» Брестского района падеж — 6,6 процента к обороту стада, плюс 1,9 к 2018 году. Основные причины: нехватка ветпрепаратов, вакцин и витаминов, несоответствующий микроклимат, что приводит к заболеваниям животных.

ОАО «Агрокомбинат «Южный» Гомельского района — 15,8, плюс 8. Отделение «Шиловичи» филиала «Мостовский кумпячок» агрокомбината «Скидельский» Волковысского района — 11,0, плюс 2,4. Свинокомплекс «Почуйки» этого же района — 11,3, плюс 3,8. На всех этих предприятиях при исследовании сыворотки крови свиней различных половозрастных групп выявлено нарушение биохимического состава крови, снижение количества глюкозы, фосфора, белка.

Начальник главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Наталия Сонич зая­вила: отклонения в биохимии крови напрямую связаны с рецептурой комбикормов. Если выдаются предназначенные не для той половозрастной группы, если там не хватает необходимых компонентов, не получишь требуемых привесов, зато увеличится падеж.

Кстати, о кормлении. Если оно недостаточное или некачественное, также задерживается развитие молодняка, которое в последующие периоды не может быть компенсировано. А это в свою очередь ведет к существенной передержке сроков откорма до сдаточных кондиций и, следовательно, к значительному перерасходу кормов на единицу продукции.

На 1 декабря 2019-го отрасль заготовила 1020 тысяч тонн зернофуража — 78,4 процента к потребности, но на 14 больше, чем годом ранее. Полная обеспеченность достигнута в Гродненской области. На 95 процентов — в Брестской, 82 — Витебской, 68 — Могилевской, 62 — Минской, 60 — в Гомельской.

Сейчас Витебская и Гомельская области попросили зерно из госрезерва. Его надо будет обязательно вернуть. Кроме того, там продовольственная пшеница, которая значительно дороже фуражной. Но есть и рожь. Поскольку ее скармливать в больших объемах нельзя, то, как сказал заместитель министра Владимир Гракун, надо продать мукой на внешнем рынке, где хороший спрос, а за вырученные деньги купить фуражную пшеницу и ячмень.

Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Владимир Машеро поднял вопрос льготного кредитования закупок зерна для свинокомплексов. Когда-то это было, затем прекратилось. Надо это вернуть. Банки кредиты дают, но на общих основаниях, под высокие проценты свинокомплексы их не потянут. Для льгот требуется соответствующее решение Правительства.

Проблем в отрасли немало. Однако требует особого внимания самая главная — рентабельность. Она оставляет желать лучшего. Наиболее сложная ситуация в Могилевской области, где показатель за прошлый год — минус 48 процентов. Не радует и Витебская — минус 24. В остальных регионах результат положительный, но всего лишь на уровне 4—5 процентов. При такой рентабельности трудно вести успешное производство.

Специалисты подсчитали: в этом году реально произвести 450 тысяч тонн свинины в живом весе. В последующем также планируется наращивать производство, чтобы в 2025 году получить 500 тысяч тонн.

Конкуренция в свиноводстве существует внутри страны и за ее пределами. Наш рынок открыт в рамках ЕАЭС. У переработчиков есть возможность ввозить мясо из других стран, если оно дешевле. Поэтому все наши производители должны быть озабочены прежде всего эффективностью работы, снижением затрат, увеличением рентабельности и, конечно же, получением максимальной прибыли, чтобы была возможность развиваться и платить людям достойную зарплату.