Особенности гостеприимства. Как Сталин выиграл Ялтинскую конференцию

Источник материала: Аргументы и факты

3 февраля 1945 года наземные службы крымского аэродрома Саки находились в состоянии предельного напряжения. Один за одним в небе появлялись заходящие на посадку самолеты. Никогда цена мягкой посадки неуклюжих транспортных машин не была столь высока.

Судьбоносная встреча

К большому облегчению принимающей стороны, все прошло без сучка и задоринки. На 28 самолетах в Крым прибыли американская и английская делегации во главе с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

Лидерам этих двух стран вместе с Иосифом Сталиным в течение нескольких дней предстояло определить судьбы мира. И в феврале 1945 года это выражение использовалось не в переносном, а в самом прямом смысле.

За год с небольшим с момента первой встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции в Тегеране ситуация серьезно изменилась. Если в Иране Сталин, Черчилль и Рузвельт решали, как побеждать нацизм, то в начале 1945 года уже было ясно, что «тысячелетний Рейх» рухнет в ближайшие месяцы. Новая встреча в верхах была нужна для того, чтобы определить, каким станет мир после Второй мировой войны.

Иосиф Виссарионович на память не жаловался. Политические игры, которые вели западные державы накануне войны, были направлены на то, чтобы обратить внимание Гитлера на Восток, одновременно решив две проблемы: утолить реваншистский голод Германии и одновременно покончить с режущим глаз «государством рабочих и крестьян».

Но фюрер спутал западным стратегам планы, первоначально подмяв по себя всю Европу, включая гордую Францию. Британцы избежали аналогичной катастрофы лишь благодаря своему островному положению.



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Игра «на своем поле»

После нападения Германии на СССР переговоры о создании антигитлеровской коалиции пошли быстрее и легче. Но временная доброжелательность того же Уинстона Черчилля объяснялась не пересмотром им своих взглядов, а тем, что миллионы советских солдат умирали на фронте, перемалывая дивизии вермахта, которые являли собой потенциальную угрозу Британской империи.

Сталин понимал, что добрые отношения с Западом могут прекратиться вслед за исчезновением общего врага. А значит, к этому моменту расстановка сил в Европе должна быть максимально комфортной для Советского Союза.

Когда коллеги стали предлагать место для проведения новой встречи на высшем уровне, вождь народов находил обоснования для отклонения вариантов. Говорят, что на идею провести встречу в Шотландии Сталин даже съязвил, что не слишком комфортно чувствует себя в компании мужчин в юбках.

А всерьез заметил: война продолжается, и оставить страну в этот момент он не может.

Аргумент Сталина был весомым, хотя ему и напомнили, что в 1943 году он выезжал в Иран. Но Рузвельт готов был пойти навстречу советскому коллеге, предлагавшему выбрать один из городов Советского Союза. Американский президент полагал, что вклад СССР в войну позволяет Сталину получить право быть хозяином встречи.

В конечном счете местом проведения переговоров выбрали Ялту. Если Сталин и Рузвельт достаточно легко пришли к согласию, то Черчилль по привычке капризничал до последнего.

«Мы не могли бы найти в мире худшего места, чем Ялта»

Элиотт Рузвельт, один из сыновей американского президента, в книге «Его глазами» писал: «Английский премьер-министр был очень недоволен тем, что конференция была созвана в Ялте. Гарри Гопкинс (личный представитель Ф. Рузвельта — прим. АиФ.ru) рассказывал отцу, как Черчилль реагировал на этот выбор. — Он говорит, что мы не могли бы найти в мире худшего места, чем Ялта, даже если бы искали десять лет... Он утверждает, что эти районы кишат вшами, что там свирепствует тиф. День или два спустя от Черчилля пришло письмо, в котором он утверждал, что поездка на машине с аэродрома Саки в Ялту продолжается шесть часов, что часть дороги, ведущая через горы, в лучшем случае ужасна, а может быть, и вовсе непригодна для движения; что, наконец, немцы оставили всю эту местность в таком состоянии, что здоровье участников Конференции окажется под серьезной угрозой».

В конечном счете британского премьера уломали. Но насчет состояния, в котором «немцы оставили местность», Черчилль был во многом прав.

Крым пережил немецкую оккупацию, завершившуюся только в мае 1944 года. Многие города полуострова серьезно пострадали, практически все были ограблены гитлеровцами.





Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль в Ялте. Источник: Public Domain

«Тыл не дает наших корабельных ковров»

Во дворцах, где должны были проживать делегации, начался срочный ремонт. Для подготовки встречи в Крым было переброшено 1500 вагонов стройматериалов, мебели, кухонных принадлежностей, сервизов, продовольствия и т. д.

Армия воюющего государства в Крыму должна была выглядеть с иголочки.

Командующий эскадрой Черноморского флота вице-адмирал Сергей Горшков докладывал в январе 1945 года Военному совету Черноморского флота о проведении спецмероприятий на эскадре в рамках подготовки к встрече руководителей трех союзных держав: «Не получены белые перчатки (нет в порту)... Не получен салютный боезапас... Вместо 70 кортиков получено только 30... Тыл не дает наших корабельных ковров... Прошу принять меры в отношении тыла, иначе я буду поставлен в тяжелое положение при организации приемов и встреч».

Кому-то все это могло показаться смешным, но для советского командования подготовка к встрече в Ялте была сродни фронтовой операции.

Теоретически немецкая авиация могла добраться до Крыма, поэтому здесь были сосредоточены огромные силы ПВО. Только в районе аэродрома Саки были установлены около 200 (!!!) зенитных орудий. Батареи были рассчитаны на ведение семислойного огня на высоту до 9000 м, прицельного огня — на высоту 4000 м и заградительного огня — на расстояние до 5 км до аэродрома.

Ялту прикрывали 76 зенитных пушек и около 300 зенитных пулеметов. На всех дорогах и тропинках, ведущих к Ялте, были размещены подразделения РККА и НКВД. Для обеспечения безопасности задействовали даже бронепоезда.





Президент Рузвельт в аэропорту города Саки. Источник: Public Domain

Рузвельт в роли хозяина

Что касается охраны делегаций США и Великобритании, то безопасность первых лиц обеспечивали представители их спецслужб. Но внешнее кольцо охраны резиденций также организовывала советская сторона.

Советская делегация во главе со Сталиным разместилась во дворце князя Юсупова в Кореизе, Черчилль со своими британцами проживал во дворце графа Воронцова в Алупке. Рузвельту достался Ливадийский дворец, ставший также местом проведения заседаний.

Сталин учел, что президенту США ввиду его инвалидности трудно передвигаться, поэтому разумнее будет встречаться в Ливадийском дворце. Таким образом, с легкой руки Иосифа Виссарионовича американец стал хозяином Крымской конференции. Рузвельт оценил как этот широкий жест, так и усилия по созданию уютной атмосферы во дворце.

Капризный Черчиль также признал: условия в Воронцовском дворце были выше всяких похвал. Русское гостеприимство оставалось неизменным, даже несмотря на военное время.

«За утренним завтраком подавался средних размеров бокал крымского коньяка. За коньяком следовали повторные угощения икрой с водкой»

Хозяева атаковали американцев и британцев практически сразу, как только те ступили на крымскую землю.

Прямо на аэродроме были развернуты шатры, где гостям подали завтрак. Среди блюд, помимо традиционных вареных яиц и чая с лимоном, были также водка, коньяк, шампанское, семга, копченая осетрина и, разумеется, черная икра.

Американский генерал Кьюттер так отозвался о «русских завтраках», происходивших не только на аэродроме, но во все дни конференции: «В качестве первого блюда за утренним завтраком подавался средних размеров бокал крымского коньяка. За коньяком и вступительными тостами следовали повторные угощения икрой с водкой. После них подавались холодные закуски с белым вином, под конец сервировались крымские яблоки с многочисленными бокалами довольно сладкого крымского шампанского, последним блюдом был стакан горячего чая, к которому подавался коньяк. И это был лишь завтрак! Как мог кто-либо с желудком, полным всего этого, принимать разумные или логические решения в вопросах жизненных интересов Соединенных Штатов?»

Британец Гастингс Исмей, который в будущем станет первым генсеком НАТО, и вовсе так отписал Крымскую конференцию: «Приятная в гастрономическом отношении, бесполезная — в военном, угнетающая — в политическом».

«Нам было известно, что ни у американцев, ни у англичан нет четкой политики в отношении послевоенного будущего стран Восточной Европы»

Черчилль отличался меньшей сентиментальностью, чем Рузвельт, но отменный коньяк делал свое дело. Дополнительным козырем была организованная для британского премьер-министра поездка под Балаклаву, где во время Крымской войны сложил голову один из предков политика.

Показали президенту США и премьер-министру Великобритании и разрушенный Севастополь. На Рузвельта и Черчилля это зрелище произвело сильное впечатление. Зная, что это всего лишь один из сотен городов, уничтоженных гитлеровцами, они с куда большим пониманием отнеслись к позиции советской стороны.

«Проводя подготовку к встрече в Крыму, мы собирали данные о руководителях союзных держав, составляли их психологические портреты, чтобы наша делегация знала, с чем она может столкнуться во время переговоров. Нам было известно, что ни у американцев, ни у англичан нет четкой политики в отношении послевоенного будущего стран Восточной Европы. У союзников не существовало ни согласованности в этом вопросе, ни специальной программы. Все, чего они хотели, — это вернуть к власти в Польше и Чехословакии правительства, находившиеся в изгнании в Лондоне», — вспоминал знаменитый советский разведчик Павел Судоплатов.

Сталин же четко понимал, чего хочет. По окончании войны на западной границе Советского Союза должен был возникнуть пояс дружественных или как минимум нейтральных по отношению к СССР государств.

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Дружественная Польша и возвращение Курил

В Ялте был сделан серьезный шаг к достижению этой цели. Даже самый сложный «польский вопрос» склонился в сторону, удобную Советскому Союзу.

Во-первых, Рузвельт и Черчилль согласились с тем, что переход Западной Украины и Западной Белоруссии под юрисдикцию СССР логичен и справедлив. Компенсировать потери полякам решили за счет немецких территорий на западной границе с Польшей. Несмотря на наличие польского правительства в изгнании в Лондоне, США и Великобритания согласились, что «новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения её Красной армией».

Была достигнута договоренность о том, что «Временное правительство национального единства» будет создаваться на базе уже существующего просоветского Временного правительства Польской Республики.

При этом Черчилль и Рузвельт подтвердили, что в любом случае новое правительство Польши должно быть дружественным по отношению к Москве. Многих поляков от подобных вещей перекосило, но британский премьер хорошо помнил, чем занималась варшавская «гиена Европы» накануне Второй мировой войны и кто вместе с Третьим рейхом делил Чехословакию.

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Решали вопросы не только по Европе, но и по Дальнему Востоку. Дав обещание союзникам вступить в войну с Японией не позднее чем через три месяца после окончания боевых действий в Европе, Сталин получил добро на возвращение территорий, утраченных Российской империей во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Таким образом, Ялта открыла путь к возвращению Южного Сахалина и Курильских островов.

Структура ООН с Советом Безопасности, членами которого станут великие державы-победительницы, имеющие право вето при обсуждении и утверждении любых решений, также закладывалась в Ялте.

Разумеется, советская сторона тоже шла на уступки. Но в целом то положение в мире, остатками которого до сих пор пользуется Россия, было добыто в Ялте в 1945 году.

Когда британцы и американцы покидали Крым, им на прощание вручали своеобразные «продовольственные наборы»: шампанское, коньяк, икру и многое другое. Американцы смотрели на это проще, а вот для англичан, во время войны серьезно затянувших пояса, это были действительно царские презенты.

Но результаты Ялтинской встречи, с точки зрения советской стороны, определенно стоили потраченных усилий и продуктов.